Villa Mercedes: En las Fiestas, los comercios minoristas cerrarán a las 18

Lo acordaron entre la Cámara y el sindicato. El 24 y el 31 de diciembre los supermercados locales y los asiáticos estarán abiertos hasta las 20.

Se aproximan las Fiestas y por eso la Cámara de Comercio y el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad acordaron que los negocios minoristas cerrarán en las vísperas más temprano del horario habitual, a las 18; pero los supermercados locales y los autoservicios lo harán dos horas más tarde, a las 20.

Hace algunas semanas las entidades comenzaron a reunirse y debatir la metodología de trabajo para Navidad y Año Nuevo. El gremio había presentado una propuesta solicitando que el 24 y el 31 de diciembre los negocios atendieran sin receso hasta las 16. “Nos pareció un buen horario para que todos los clientes hagan sus compras temprano y también para que nuestros afiliados puedan ir con tiempo a sus casas a preparase para la cena tan importante y disfruten de sus familias”, contó Reynaldo ‘Pinta’ Lunardi, el secretario general del gremio.

Pero los propietarios explicaron que son las fechas en las que más venden en el año y que sería muy pronto bajar las persianas casi a la siesta. “Hablamos mucho, debatimos y entendemos cuál es el pedido de nuestros trabajadores, pero realmente venimos muy golpeados, la pandemia prácticamente nos fundió por todo el tiempo que estuvimos cerrados y es la oportunidad de repuntar un poco”, afirmó Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio.

Luego de analizar las diferentes posturas, ambos sectores lograron un acuerdo. “Pero lo que nos preocupa realmente son los supermercados asiáticos. Entendemos que tienen que vender y que habrá mucha demanda, pero algunos querían cerrar a las 22 y es injusto, si no tuviesen empleados pueden hacer lo que quieran. Nosotros como sindicato no desamparamos a nuestra gente, así que apelamos a que cumplan el horario pactado. Muchas veces se nos dificulta hacer nuestra tarea, podemos poner nuestra mayor voluntad pero hay empresarios que no piensan en su personal, le pagan poco, le descuentan cosas insólitas y se piensan que volvió la época de la esclavitud. Otros no, por supuesto, entienden los deseos de sus trabajadores y tratan de dialogar”, agregó Lunardi.

Las cadenas de comercios alimenticios que son nacionales e internacionales no pudieron decidir un horario por localidad ya que deben adaptarse a la circular que les transmitan desde sus casas centrales. “Pero ya adelantaron que no superarán las 18 y uno que está por avenida Mitre cerraría a las 14”, afirmó el gremialista.