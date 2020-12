Ya hay más de 300 perros registrados como potencialmente peligrosos en San Luis

Los dueños tienen la obligación de declararlos en zoonosis de la Municipalidad.

Ya hay más de 300 perros anotados como potencialmente peligrosos en el listado Zoonosis de la Municipalidad de San Luis. Con esto buscan controlar la tenencia responsable y, así, disminuir los accidentes. Aseguran que por día reciben una denuncia por ataques en la vía pública.

La titular de Zoonosis, Mariana Gutiérrez, comentó que hace una semana retiraron tres mascotas de sus hogares por no cumplir con las medidas de seguridad y no tener las vacunas antirrábicas. Dos pitbull fueron devueltos a sus hogares. Sus dueños pagaron una multa y cumplieron con todos los requisitos, mientras que un mestizo de gran porte quedó bajo la tenencia del organismo. “El propietario no se ha hecho responsable y el juez de Faltas Municipal nos los dará y quedará a nuestro cargo”, dijo.

“El perro estaba atado y tenía un alambre olímpico, salió a la calle y mordió a una persona mayor a quien le causó graves heridas”, detalló Gutiérrez. Precisó que luego de ese episodio visitaron la vivienda para pedirles a los dueños que lo vacunaran y lo registraran, pero no hubo respuesta, por lo que lo sacaron del domicilio para que no ocasionara más problemas. De igual modo no se presentaron y hubo una negativa para recuperarlo.

Una vez que Zoonosis tiene la tenencia de la mascota, la castran, inmunizan contra la rabia y comienzan a trabajar, lo que significa que la sacan a caminar para que conozca gente, socialice con otros animales y pierda la dominancia. Evalúan cómo se comporta con sus pares, para luego dar con el perfil de la familia adoptante. “Ahora se muestra estable, no es agresivo y tiene muchas oportunidades de conseguir un hogar, siempre y cuando le den su espacio”, manifestó la funcionaria.

Por lo general, la gente cuando adopta perros de gran porte desconoce cuáles son sus necesidades, ya que requieren de entrenamiento para gastar energías y de mucha dedicación para que sean estables. Entre las características que los hacen potencialmente peligrosos están un gran atributo físico, peso corporal mayor a 20 kilos, resistencia al dolor, un gran temperamento, fuerza de tracción y arrastre. Gutiérrez destacó que hay razas que no avisan cuando atacan, como por ejemplo el pitbull, que no ladra y es silencioso.

Quienes quieran anotarlos deben dirigirse a las oficinas ubicadas en Pringles 356. Allí les darán una ficha.

“Una vez cumplidos todos los pasos les damos un certificado que los habilita para tener el perro durante un año. También deben presentar una declaración jurada en la que aseguran que en su casa tiene la cartelería correspondiente para avisar que hay un perro de ciertas características, las vacunas al día y que no saldrá a la calle, y en caso de hacerlo lo hará con bozal”, contó.

Algunas de las razas que integran la lista son: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastiff, bullmastiff, mastín inglés, mastín napolitano, bull terrier, presa canario, schnauzer gigante, dóberman, dóberman pinscher, dogo de Burdeos, akita inu, ovejero alemán o belga, cimarrón uruguayo, tosa japonés, tosanu, bull cane corso, san bernardo, staff ordshgire terrier, american bulldog, gran danés, husky y alaskian malamute.