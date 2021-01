El Gobierno nacional descartó suspender la temporada de verano ante la suba de casos

Matías Lammens sostuvo que la medida no forma parte de la estrategia de la Casa Rosada. Apuntan a intensificar los controles, para garantizar el cumplimiento de protocolos y evitar fiestas clandestinas.

“No está en el abanico de opciones suspender la temporada de verano”, explicó el ministro de Turismo Matías Lammens, que descartó esta eventual medida para frenar el aumento de contagios de coronavirus. Manifestó que hay “preocupación” por los casos de Covid-19, en especial en los jóvenes, y que para eso aumentaron los controles para verificar el cumplimiento de protocolos y evitar fiestas clandestinas en la Costa Atlántica.

El funcionario dijo que en la última charla con su par de Salud Ginés González García “no evaluaron” esta posibilidad. Admitió que hay “preocupación” por el ritmo de aumento de casos, afirmó que siguen la evolución hora por hora y que trabajan para tratar de evitar las aglomeraciones y frenar el avance del virus.

Habló de la relevancia que tiene el turismo en la Argentina, ya que remarcó que representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Sostuvo que en los sitios turísticos muchas veces “la temporada determina lo que sucederá el resto del año”, por los ingresos que generan esta actividad.

En diálogo con Radio 10 se refirió a la demanda de los turistas durante la pandemia. Sostuvo que se trata de una temporada “rara, diferente a las anteriores, con incertidumbre y mucha reserva y llegada de turistas sobre la hora”. Pidió que durante las vacaciones los turistas cumplan con los protocolos correspondientes para evitar contagios de la enfermedad.

Frente al aumento de casos de coronavirus en los jóvenes Alberto Fernández hizo un “llamado a la reflexión”. El Presidente afirmó: “Tengamos presente que la pandemia no terminó, no podemos jugar con fuego, el virus está circulando”. Advirtió que esta franja etaria de personas es la que “más se descuida” ante el COVID-19, reclamó que se cumplan con las medidas de prevención de contagios y recordó que pese a la aplicación en el país de las primeras vacunas contra la enfermedad “la pandemia no terminó”.

El mandatario sostuvo que en Mar del Plata, uno de los principales centros turísticos, “los casos crecen de un modo más que preocupante”. Manifestó su preocupación por el aumento de contagios de los últimos días al afirmar que los jóvenes son “los que más se descuidan” y llamó a la “responsabilidad individual”. Dijo que sabe que “para muchos ir a bailar es lindo, jugar al futbol es lindo, todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio”.

En el Gobierno temen un desborde de casos, por lo que el Presidente se reunió de urgencia la semana pasada con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el Ejecutivo analizan implementar medidas restrictivas en la circulación y las actividades nocturnas.