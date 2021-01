San Luis: Más de setenta familias tienen su empresa con ayuda del Municipio

Desarrollo Social de la Nación financia los proyectos seleccionados por la Comuna puntana.

Con la última entrega de equipamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, ya son 72 las familias beneficiadas por el Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la emergencia social”. El proyecto busca impulsar la producción y la creación de puestos de trabajo genuinos. En total, pusieron en funcionamiento más de cuarenta proyectos productivos vinculados a distintos rubros. “Seleccionamos los proyectos y logramos que el Ministerio de Desarrollo Social envíe una partida de $8.400.000 para la compra de insumos, pago de seguros y capacitaciones para los emprendedores de la ciudad. Dado el contexto de pandemia, la intervención del Estado municipal permitió que muchos no cerraran sus emprendimientos o incluso algunos que perdieron su empleo puedan trabajar de manera independiente”, precisó el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Luis, César Marilungo.

Además de los materiales, recibieron capacitación para concretar sus emprendimientos. La iniciativa se implementa en la ciudad con el fin de promover proyectos de la economía popular y que alcancen la formalidad. Para ponerlos en marcha, el intendente Sergio Tamayo selló un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Es un día muy feliz porque es el cierre de 40 proyectos a 72 familias, cierre que incluye muchas emociones, sueños y esperanzas. Fue un privilegio trabajar en este proyecto y realmente hemos tenido muchísimo trabajo, porque no fue solo la tarea de elegir los proyectos, sino que básicamente después de seleccionar llegó lo que son las compras, las contrataciones de cada uno de los proveedores y acompañar a cada uno de los emprendedores”, explicó Marilungo.

Además, los beneficiados tendrán la posibilidad de comercializar sus productos en lugares especiales y bajo una marca creada especialmente por la Comuna: “Se ha diseñado la marca ‘San Luis La Ciudad’. Es un orgullo, porque en los productos que realicen estos emprendedores se va a ver el sello del Municipio. Inicialmente contamos, como punto para comercializar los productos, al Supermercados Municipal y sumaremos más”, precisó el funcionario.

Además, Marilungo precisó que las acciones llevadas a cabo generan un empujón a la economía local, ya que “casi seis millones de pesos fueron inyectados en San Luis. El equipamiento se compró en su totalidad a proveedores locales”. “Todos los gastos debíamos rendirlos ante el Tesoro Municipal y Nacional”, dijo.

“Todos los proyectos fueron seleccionados según las condiciones que imponía el Ministerio de Desarrollo Social —advirtió—. Teníamos que buscar personas que necesitaran ayuda del Estado y con un criterio plural. Por eso fueron incluidos los colectivos LGBTQI+, personas con discapacidades, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género”.

Los proyectos serán evaluados en forma periódica durante diez meses. “Los materiales no son un regalo. Se los entrega en comodato y deben cumplir con ciertas pautas durante diez meses para poder hacerse efectivamente con la propiedad de las herramientas”, explicó Marilungo.

Las últimas entregas de herramientas e insumos tuvieron como destinatarios a emprendedores de los rubros textil y herrería artística. “Gracias a la fuerza que hizo la gente de la Municipalidad puedo recibir herramientas para mi proyecto, que nos hacían falta. Es una satisfacción muy linda y se lo agradezco eternamente al intendente. En este momento es muy difícil adquirir todo lo que hemos recibido, estoy muy feliz”, expresó Roberto Martín, herrero que recibió maquinaria para impulsar su oficio.

Ayuda. El Municipio le entregó a Jeremías un kit de herramientas.

Hace tiempo que Jeremías Chalela, de 22 años, disfruta de arreglar y modificar bicicletas. Con su predilección por las “lowriders” (que bajan el asiento a la altura de las ruedas, entre otras modificaciones), su sueño de tener un taller propio está un poco más cerca de la realidad. Este lunes, de 9 a 17, abrirá “Bicicletería Anonymous” en una pieza contigua a una ferretería que queda al frente del Centro de Salud del barrio 1° de Mayo, en el oeste de la ciudad.

Allí hará trabajos en general: emparchados, inflado, pinturas, restauraciones desde cero y pulidos de cuadros, llantas, rayos, tanto de bicis como de motos.

Jeremías fue uno de los 72 vecinos beneficiados por el “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales”, coordinado por la Municipalidad de San Luis y con fondos de Nación. La Comuna le entregó recientemente un juego de llaves de tubo, otro de llaves comunes, una llave francesa, una soldadora, pinturas, lacas, cubiertas y cámaras, que le darán el empujón necesario para poder emprender su proyecto, con el compromiso asumido de la Municipalidad de guiarlo por diez meses para que sea exitoso.

“El proyecto comenzó hace 4 o 5 años. Iba a una escuela secundaria de adultos, de noche, y la verdad que llegaba noviembre, diciembre y abandonaba. Mi mamá me dijo que si ya no iba a estudiar, antes de comprar útiles y todo esas cosas que lo invertiría en herramientas, para que yo armara una bicicletería”, recordó. En la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, comenzó a trabajar reparando los vehículos de dos ruedas. “YouTube me ayudó mucho, empecé a ver videos y a tener mi propio estilo”, recordó.

Hace dos años vino a San Luis con su madre Gladys, de 51 años, y su hermana Antonella, de 3, que es puntana. “Vinimos de Buenos Aires para acá por unos problemas familiares, más que nada a tener nuestra casa propia, buscar la tranquilidad y estar lejos de gente que es tóxica para la vida”, resumió. Actualmente viven en el incipiente barrio República, que queda atrás del 1° de Mayo, donde pondrá su negocio.

Jeremías sigue adelante a pesar de las adversidades. Tiene agenesia de sacro completo, que consiste en la ausencia de vértebras sacras, y por esto tiene dificultades para caminar. Usa muletas. “Es una entrada económica más para mi familia, ya que la economía mundial está muy decaída, la plata no alcanza para nada y no puedo trabajar de otra cosa, no puedo ser ayudante de albañil, porque soy discapacitado”, apuntó.

Por ahora el joven apuntará a las reparaciones en general y dejará en suspenso sus trabajos en bicicletas modificadas. Y es que le falta materia prima. “Uso soldadora y amoladora. Pero necesito cuadros de bicicleta, de cuatro que estén rotas te puedo sacar una modificada”, aseguró. Por eso pide donaciones de cuadros u otras partes en desuso: quien quiera ayudarlo puede contactarlo al 2664 977375.