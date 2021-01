Zanglá insistió para que los puntanos se hagan más testeos

Afirmó que la suba en los casos de COVID-19 se explica por las reuniones que hubo durante las Fiestas.

El incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19 durante las Fiestas hizo que los casos en la provincia asciendan de manera sostenida, igual que en el resto del país. La presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, señaló que la segunda ola se presentó antes de lo previsto, ya que esperaban que se diera a fines de febrero y principios de marzo. Insistió en que los puntanos se acerquen a los puestos de testeos y que cumplan con la responsabilidad individual y social.

La funcionaria resaltó que a las medidas básicas para evitar el contagio de la COVID-19, San Luis sumó los testeos masivos. Sobre esto destacó que son pocas las provincias en donde el acceso a estos estudios son gratuitos. “Son sumamente costosos y la provincia hoy los pone a disposición, independientemente si tienen obra social o no, como también si son turistas, porque estamos en todas las plazas más importantes. Nos interesa saber si son positivos o negativos, para cuidarlos a ellos, a su familia y cortar la cadena de contagios”, concluyó.

Zanglá expresó que los números actuales son una consecuencia de las reuniones que se dieron durante Navidad y Año Nuevo, en donde los cuidados como el uso del tapabocas y el distanciamiento social no estuvieron. “El período de incubación del virus es de catorce días, por lo cual al décimo notamos la escalada de los casos. Creo que a partir de hoy veremos qué pasó con el festejo de fin de año”, dijo y destacó que no se produjo el descenso que querían.

“Llegamos hasta casi los cincuenta casos, pero nos hubiera gustado tener menos, principalmente porque los equipos de salud deben descansar, ya que tuvieron un año muy duro. Pero indudablemente lo que se refleja diariamente implica que no habrá descanso y continuarán con su trabajo”, manifestó la presidenta del Comité.

Argentina hoy tiene la posibilidad de anticiparse según lo que sucede con la pandemia en Europa y Asia, en donde no tan solo genera estragos en el sistema de salud por la cantidad de pacientes internados, sino también por los fallecimientos. “Tenemos que estar atentos y más con lo que nos sucedió en la primera etapa en nuestro país. Por eso hay que cumplir con la responsabilidad individual y social, porque más allá de lo que haga el Comité de Crisis, el Gobierno o el sistema sanitario, si esto no aparece, por más que se ponga toda la infraestructura o los equipos, no se podrá frenar”, explicó.