Boxeo: La villamercedina “Micaela Luján” sueña con el título mundial

La boxeadora peleará el 30 de enero por la corona súper mosca de la FIB. Su rival será Débora Gómez.

Fotos: Juan Andrés Galli.

A menos de quince días para volver al ring e intentar alcanzar el sueño de su vida, la boxeadora de Villa Mercedes Micaela Luján se muestra tranquila, muy segura y con ganas de hacer historia para el deporte de los puños en San Luis. “La Princesita”, de 21 años, lleva adelante una minuciosa preparación para conquistar el próximo 30 de enero el Título Mundial súper mosca de la FIB y ayer, en una ronda de prensa efectuada en la Municipalidad de la ciudad, la pupilo de José Ahumada dejó bien en claro cuál será el objetivo ni bien suene el campanazo inicial: “Con mi equipo queremos traer el título a Villa Mercedes. Anhelaba mucho esta pelea, hice muchos sacrificios y deseo cumplir mi sueño de ganar el Título del Mundo”, comentó.

Micaela, con ocho victorias (3 KO), un empate y una derrota en el campo profesional, enfrentará en la comuna rosarina de Pérez a Débora Gómez, una boxeadora zurda de 25 años que ya hizo dos intentos por una corona mundial: ante la chilena Daniela Asenjo (por el cetro latino súper mosca de la AMB) y contra la bonaerense Débora “La Indiecita” López (por los títulos argentino y sudamericano de la categoría mosca), ambas en 2019. La velada será televisada desde las 23 por TyC Sports.

Acompañada por su equipo de trabajo, y sin dar detalles sobre el plan de combate, la villamercedina manifestó estar al 100% y elogió a la contrincante nacida en José Luis Suárez, provincia de Buenos Aires. “Me siento bien física y psicológicamente. Sé que va a ser una linda pelea, ella es una gran boxeadora. Yo no me confío. Voy a ir a buscarla tratando de no cometer ningún error, ya que puedo perder todo lo que fui a buscar. Hay que ser inteligente”, tiró.

La sanluiseña viene de un largo parate. Su último combate fue en junio de 2019 ante Jorgelina Guanini, excampeona que retuvo en las tarjetas el cinturón que hoy está vacante. Micaela, quien luego vio como se frustraron tres intentos para retar nuevamente a Guanini, señaló al respecto: “En este tiempo crecimos y mejoramos en el gimnasio. Tomamos todo lo malo que nos pasó como motivación, sabiendo que tarde o temprano iba a tener otra oportunidad”. Y agregó: “De esa pelea me quedó como experiencia que tengo que confiar más en mi equipo, que me conoce. Ellos hoy me dicen algo y eso es lo que se va hacer. La gente va a ver a otra Micaela”.

Pese a su juventud, “La Princesita” tiene una rica y valiosa experiencia internacional que le puede ser útil a la hora de alcanzar el sueño. De los diez combates registrados, seis fueron fuera de casa, cinco de ellos en México (con triunfos sobre Janeth Osorio, Jéssica Yazmín Gómez, Eloísa Martínez y María Guadalupe Rodríguez; y una derrota ante Iris Miramontes) donde hizo escuela y aprendió ese estilo aguerrido de ir al frente que hoy la distingue.

“Mi experiencia en México me sirvió mucho para mi carrera y hasta el día de hoy me sirve porque allá hay otro boxeo. De ir más para adelante y tirar todo, eso me ayudó en la confianza que tengo”, aseveró.

Micaela, quien contará con el apoyo de la Municipalidad de Villa Mercedes, busca seguir creciendo como profesional. Es una deportista que sabe bien lo que quiere y en ese largo camino hacia el éxito y la gloria tendrá en Rosario la primera de las tres coronas a conquistar en su carrera. “Ahora mi cabeza está puesta en el 30, pero tengo en mente ser campeona en otras dos categorías: gallo y mosca. Ojalá se pueda dar, me gustaría mucho hacer una defensa en Villa Mercedes”, cerró “La Princesita”, quien adelantó que mañana emprenderá el viaje hacia Rosario, donde realizará la parte final de la preparación por el título súper mosca de la FIB.