En la plaza Independencia hacen unos 400 hisopados por día

El coordinador de los operativos de testeo, Daniel Olguín, cree que las personas están tomando conciencia.

La plaza Independencia recuperó el movimiento de otras épocas. Desde comienzo de año reúne largas filas, todas en la misma dirección: las carpas donde se hacen los hisopados para saber si son portadores de coronavirus. El integrante de Atención Primaria de la Salud (APS) del Departamento Pueyrredón y coordinador de los operativos de testeo, Daniel Olguín, cuantificó la mayor concurrencia. Reveló que en ese puesto del centro capitalino hisopan diariamente a unas 400 personas que se acercan en forma voluntaria a hacerse el test gratuito.

“Ese incremento lo atribuimos a la fuerte campaña que se ha hecho y la población está tomando conciencia de que una de las maneras de cuidar a sus seres queridos es a través del hisopado para saber si son portadores del virus o no. En un promedio por turno se están haciendo 200 testeos, tenemos turnos mañana y tarde”, indicó el coordinador.

Una vecina de la ciudad, María Teresa Fernández, fue ayer a hisoparse. Como muchos otros vecinos, se acercó a la plaza para asegurarse de que no tiene COVID-19. “Pasó un familiar por San Luis, lo quise ver porque estaba de vacaciones, estuve con él un rato y se fue. Cuando llegó a Buenos Aires, me dijo que empezó con síntomas, así que vine rápidamente a testearme. Me dijo mi hijo que acá estaban hisopando, me enteré a la mañana y vine a la plaza a la tarde”, contó.

Este aumento de interesados llama la atención debido a que en diciembre hubo una fuerte baja de voluntarios y la participación fue casi nula en la previa de las Fiestas de fin de año.

“En los últimos meses del año pasado fue relativamente baja la cantidad de personas que se acercaron, había muy poca conciencia o tal vez fue por miedo y la gente no iba tanto como ahora”, mencionó Olguín.

El operativo de testeos masivos no solo se realiza en las plazas más importante de cada localidad, sino también en hospitales o centros de salud y en operativos itinerantes que se focalizan en espacios públicos. “Ahí también se ve movimiento, se ha incrementado la cantidad de gente que va a testearse. La gente ha tomado conciencia, pero hay que seguir hisopando”, consideró Olguín.

Otra vecina de la capital, Rosana Agüero, también esperaba su turno en la plaza Independencia, acompañada de su madre. Rosana estuvo reunida con familiares que posteriormente tuvieron síntomas ligados a COVID-19 por lo que decidió hacerse la prueba. “Decidimos venir a hisoparnos para sacarnos las dudas y quedarnos tranquilas”, dijo.

“En el puesto de la plaza Independencia se arman filas para las personas que tienen síntomas, a los cuales se les realiza un test rápido y se determina si son positivos o negativos, si resulta que no tiene el virus, se procede a realizar la PCR”, explicó Olguín sobre la segunda prueba que da mayores certezas del estado sanitario de la persona.

En repetidas ocasiones, la presidenta del Comité de Crisis de la Provincia, María José Zanglá, expresó que la campaña de testeos masivos que realiza San Luis no se lleva adelante en todas las provincias argentinas debido a que el análisis de PCR es costoso, por lo que usualmente solo se hisopan las personas que tienen síntomas compatibles con coronavirus.