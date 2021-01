“Habita emociones” se expone en el Complejo Molino Fénix

La muestra de arte de Francina Alonso Chiarella tiene sello propio y está marcada por los sentimientos.



Huracán de sentimientos. Francina Alonso Chiarella presentó su muestra “Habita emociones” en el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. Estará disponible hasta el próximo jueves. Foto: Juan Andrés Galli.

Francina Alonso Chiarella es una joven de 18 años y, como algo propio de su edad, es un huracán de emociones y energía. Esa fuerza avasallante y las ganas de crear se ven expuestas en la primera muestra de arte en el Molino Fénix, en Villa Mercedes, que estará disponible para visitarla hasta el jueves, de 10 a 18. “Habita emociones”, como tituló a la exposición, está compuesta por veinte pinturas que la artista desarrolló entre 2019 y 2021.

“Creo que todas mis obras nacen de una emoción. Soy una persona muy emocional y muy sentimental. Mi arte es eso, nace de la emoción pura. Desde el amor, desde el odio, la tristeza, de lo que sea. No me reprimo nada cuando hago una pintura”, expresó la joven. Y es precisamente el sentido de esa última frase algo que aprendió en este último tiempo. “Durante la pandemia, a pesar de que parece muy negativo, yo pude conocerme a mí desde otro lado, y creo que esto le pasó a un montón de personas. Explorar mis creaciones desde ese lado. Yo antes no hacía cosas desde el lado negativo. Si me sentía mal, no lo iba a plasmar en una obra”, explicó.

No sé si tengo un propósito de vida, pero estoy segura de que quiero seguir por el camino del arte (Francina Alonso Chiarella)

La gran mayoría de las obras expuestas, que incluye pinturas e ilustraciones, son del 2019, ya que durante el 2020 su producción comenzó recién a fin de año. “La verdad es que me costó mucho producir durante la cuarentena, estaba muy dispersa. Y las obras que hice en ese año son de sentimientos un poco negativos, que no está mal. Se nota mucho en esas obras cómo me ha pegado a mí la pandemia, en comparación con otras pinturas. El encierro, el sentirme ahogada, sofocada. Hay una de las pinturas que se llama ‘El peso del encierro en el tiempo’ que refleja todo eso”, indicó.

Francina asegura que esta muestra es algo latente desde hace mucho tiempo y que por fin se concretó algo que seguramente será apenas el primer paso de una carrera en el arte. En poco tiempo la joven comenzará a estudiar en el Instituto de Formación Docente Continua el Profesorado en Artes Visuales. “Para mí esta muestra es un sueño frustrado que hoy se va a hacer realidad, jamás pensé que iba a poder lograrlo, no me lo imaginaba, era como una fantasía. Es muy importante, va a marcar un antes y un después en mi vida. Siento que marca el inicio de una nueva etapa. A pesar de tener miedo, esto me abre las puertas de una manera hermosa en el arte. Me inspiró muchísimo y sentí mucho apoyo”, dijo.