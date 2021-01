La Municipalidad continúa con la fumigación contra el dengue en la ciudad de San Luis

El operativo se realizará de 19 a 23 desde este miércoles hasta el viernes. Durante estos tres días serán recorridos 38 barrios de la capital.

La Municipalidad de San Luis lleva adelante la campaña de prevención y lucha contra el dengue. Este miércoles continuará con la tarea de fumigación por distintos barrios de la capital puntana y se extenderá hasta el viernes. El operativo se realizará a partir de las 19 hasta las 23.

Desde la comuna se indicó que el horario elegido se debe a que es el de mayor circulación del mosquito aedes aegypti, que no solo transmite el dengue, sino también otras enfermedades, como la chikunguña y la fiebre de Zika.

La campaña comenzó el lunes y abarcó barrios de la zona oeste como 9 de julio, 1 de mayo y San Martín, entre otros. Mientras que el martes recorrieron los barrios Los Aromos, Castaño, Ignacio Vidal, Policial, Los Venados, Parque de las Naciones, Telepostal, Granadero de la Cruz, Eden, 138 Viviendas y Amppya.

Luisina Casale, Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad, indicó que el cronograma de fumigación se repite todas las semanas, lo que garantiza visitar más de una vez las distintas zonas.

“Este miércoles volvemos a la zona oeste con la fumigación, recorriendo los barrios José Hernández, Jubilados, Santa Rita y Belgrano, entre otros. El jueves retomamos el noroeste y los días posteriores continuamos en el centro y el sur”, señaló.

Precaución y prevención

La funcionaria señaló que además de la fumigación que se realiza desde la Comuna, es importante que los vecinos tomen medidas para mantener sus patios y jardines limpios. Recomendó que el pasto se mantenga corto y que no haya recipientes con agua estancada, lugar donde los mosquitos depositan sus huevos y eclosionan al estadio de larvas.

“Nosotros aplicamos un producto que solo mata al mosquito adulto. Las larvas y los huevos no, por eso es tan importante la prevención y que el vecino pueda limpiar su patio. Tener el patio limpio, con el pasto corto y sin cacharros que acumulen agua. Sabemos que el mosquito desova en esos lugares por eso es muy importante que el vecino acompañe estas acciones porque si no la fumigación no sirve de nada”, sostuvo la directora.

Casale agregó que es importante que los vecinos además mantengan los floreros o jarrones de flores o plantas con agua limpia siempre al igual que los bebederos de las mascotas.

Cronograma: