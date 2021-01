San Luis: “Asegura que vaciaron su cuenta bancaria desde una aplicación”

Una mujer reclamó en el Banco Nación por el faltante de una importante suma de dinero. La víctima empezó a usar un medio de pago electrónico por la pandemia.



Toda la plata en el celular. Las aplicaciones de pago electrónico evitan la manipulación de dinero en efectivo.

El sueño de Cecilia Racca de poder hacerle un regalo a su hijo por haber egresado del secundario se vio frustrado tras advertir que los ahorros que había juntado durante un año desaparecieron como por arte de magia. En diálogo con El Diario, la mujer aseguró que, con base en los movimientos que pudo ver en su cuenta bancaria, todo su dinero fue extraído desde una aplicación de pago electrónico que utiliza.

“Por la pandemia y porque mi esposo pertenece al grupo de riesgo comencé a utilizar esa aplicación para abonar, por ejemplo, pedidos de mercadería y otras cuentas, ya que en muchos lugares recomendaban que no fuéramos a pagarlas al lugar, sino que lo hiciéramos a través de medios electrónicos”, contó Racca.

Fue el 11 de enero cuando se dio cuenta que su cuenta estaba vacía. “Fui a una verdulería a comprar y a la hora de pagar no pude hacerlo, por lo que tuvimos que abonar con dinero en efectivo. Al llegar a mi casa ingresé a mi home banking y vi que no tenía dinero en mi cuenta por lo que comencé a llamar al banco y no logré comunicarme. Intenté sacar un turno online y tampoco pude. Al otro día fui hasta el Banco Nación, que es la sucursal emisora de mi tarjeta de débito, y le expliqué mi situación a un empleado que me atendió en la puerta porque no me dejaron entrar ya que no tenía turno. Él me dio una dirección de mail a la que debía enviar un mensaje y explicar mi situación; lo hice y me dieron un turno excepcional para que fuera personalmente al banco”, recordó.

Tras viralizarse su caso en las redes, otras personas contaron situaciones similares.

Dijo que en la entidad nada más pudo realizar una “especie de reclamo” y que de ahora en más solo se tratará de “un trámite administrativo”. “Tengo que juntar y presentar todos los comprobantes de compras y demás que yo tenga. Junto con mi hijo nos estamos tomando el trabajo de revisar cada movimiento que han realizado en mi cuenta e ir tomando nota de los detalles, como por ejemplo fechas y nombres de los propietarios de los comercios o cuentas que figuran allí”, indicó. Acotó que jamás utilizó la aplicación para efectuar pagos de pequeños montos de dinero y que pese a ello le figuran compras realizadas de hasta por los menos cien pesos y otras de mayor cantidad.

Situaciones similares

Racca comentó que a partir de que su caso comenzaron a conocerse muchas personas, que la contactaron por Facebook y le contaron que vivieron situaciones similares.

Tatiana Cobos, también en comunicación con El Diario, contó que a través de la misma aplicación que utilizó Racca sufrió el vaciamiento de su cuenta por un total de trece mil pesos. “El sábado pasado intenté hacer una transferencia de dinero por la aplicación y me salía error. Insistí varias veces y, como no pude, entré a mi home banking. La página funcionaba lento, pero alcancé a ver que solo tenía 300 pesos y entré en pánico. Al otro día fui a un cajero y al consultar el saldo me di cuenta que efectivamente tenía solo ese dinero”, relató acongojada.

Dijo que al rato logró comunicarse con la empresa responsable de la aplicación y le respondieron que a esos movimientos los había realizado una mujer. “Me dieron su nombre y apellido, pero yo no la conozco. Luego el reclamo siguió por correo electrónico y la verdad es que la respuesta de ellos dejó mucho que desear, me dijeron que a esos movimientos los realicé yo, pero no fue así. No entiendo y no sé cómo desapareció la plata, si esto me hubiese pasado a principio de mes me sacaban mi sueldo completo. En el banco Supervielle, de donde es mi tarjeta, también hice el reclamo y me dijeron que los técnicos informáticos investigarán para saber qué sucedió”, concluyó Cobos quien espera poder recuperar su dinero.