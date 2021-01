Subirá el pan en la capital de San Luis y el kilo costará entre $120 y $140

Panaderos dijeron que lo aplicarán en los próximos días. El precio de la harina está sujeto al precio del dólar. La cámara critica a las panificadoras que trabajan en la informalidad.

Foto: (Pedro Castillo)

La fuerte suba en los insumos es la causa principal por la cual los panaderos de la capital y otras localidades decidieron por estas horas aumentar el kilo de pan, y el nuevo precio, que rondaría entre los 120 y los 140 pesos, entrará en vigencia en los próximos días. La inflación no parece ceder, afecta a uno de los productos esenciales para los hogares y el reciente aumento en el combustible aceleró la actualización de precios.

Como explicó a El Diario el presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis, Juan Calderón, la indefinición respecto al valor surge a raíz de que aún no está claro cuál es el precio de la harina.

El sábado pagó los 50 kilos de harina a 1.660 pesos. “Pero el molino me informó que para la próxima los 50 kilos se irían a 2.020 pesos. El aumento de la harina es muy reciente y aparte no es una suma fija. Los molinos están pagando 200 dólares la tonelada de trigo, pero el problema es a qué dólar, si es el dólar de 130, la bolsa de harina se va a ir a 2.600 y no a 2.020”, detalló.

“El problema es que si la bolsa ya pasó los 2 mil pesos, está costando unos 40 pesos el kilo de harina, después otro kilo me lo lleva el Gobierno con los impuestos y después tengo que pagarles a los empleados, la luz, el gas y queda muy poco de ganancias para venderlo a 120”, detalló.

Según le marcaron colegas de provincias como Mendoza, Chaco y San Juan, fijarían el kilo a 140 y en Buenos Aires, donde ya estaba a ese precio, aumentaría un poco más. “Aquí estábamos cobrando entre 90 y 120. Los que estaban a 120 se tienen que ir a 140, los que estaban a 90 se irán a 110 y otros irán a 120”, dio como ejemplo.

Calderón también marcó que hay negocios que trabajan en la informalidad y ofrecen pan más barato, pero sin pagar impuestos o aportes básicos a sus empleados. “No pagan ART, seguro de vida, jubilación. Hasta que no solucionemos el problema de la informalidad, el precio del pan va a ser muy variable”, criticó.

José Méndez, dueño de dos panaderías en la ciudad, coincidió con Calderón en los precios que le llegaron de los molinos, pero marcó que todos los insumos subieron. “Todo aumentó: el gas, la luz, los sueldos. Una margarina de primera marca pasó de $1.800 a $2.600”, detalló.

Méndez cambiará los precios en los próximos días y señaló que, haciendo un esfuerzo, podría llegar a cobrar el kilo a 110, pero no debajo de los 100. Esto sumado a que debido a la pandemia y el menor movimiento, uno de sus locales, que queda a metros de una universidad privada, bajó en un 35% sus ventas.

Ramón Herrera, quien tiene locales en La Punta y Merlo, detalló que en la localidad turística el impacto de la pandemia fue aún mayor, con bajas en la demanda de hasta un 70%. En La Punta, en cambio, la merma llegó hasta un 40%. “Hemos tomado la decisión de subir los precios, no sé si entre hoy y mañana, porque ya viene todo a precio nuevo. Lo tuve que actualizar un 15%, pero otros dicen un 20%”, detalló.

“Haremos un ajuste a partir de la semana entrante y vamos a ir con un 12% de aumento, con la venta al público entre 120 y 130 el kilo”, apuntó Cristian Bossio, otro comerciante del rubro de la capital, quien a su vez recordó que la temporada de verano también suele traer menos consumo.