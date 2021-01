Villa Mercedes: Liberan a dos sospechosos de asaltar supermercado

Una jueza les dictó la falta de mérito porque no había pruebas suficientes para procesarlos.

Las pruebas que los policías de la Comisaría 8ª recolectaron contra Edgar Darío Muñoz y Paulo César Isaguirre al parecer no fueron suficientes para demostrar que los hombres eran quienes intentaron asaltar un supermercado chino del barrio Pringles de Villa Mercedes. Por eso, la jueza María Antonela Panero Magnano les dictó la falta de mérito y ambos recuperaron de inmediato la libertad.

Muñoz, de 33 años, e Isaguirre, de 41, están imputados por “Robo en grado de tentativa”. La falta de mérito significa que la magistrado consideró que no había elementos para disponer su procesamiento, pero eso no quiere decir que quedaron libres del proceso judicial y de toda sospecha. Eso último lo conseguirán solo con el sobreseimiento.

El intento de asalto fue el domingo 10 a las 9:37, denunció Wa Nu, la dueña de “Súper Corazón”. La mujer de 32 años atendía el comercio ubicado en Pringles 281 cuando dos delincuentes entraron. Sin rodeos, la intimidaron. Uno de ellos sacó un cuchillo con hoja serrucho y le ordenó: “¡Abrí la caja, abrí la caja!”.

Los nervios paralizaron de tal forma a Wa Nu que ella no pudo ni abrir la caja registradora. Y los ladrones, apremiados por irse para no ser atrapados, no insistieron y se fueron con las manos vacías. Escaparon a pie por calle Pringles, hacia el oeste.

La víctima describió que uno era delgado, de 1,80 metro de altura, moreno y que vestía una remera azul, una gorra blanca con visera y usaba un barbijo negro. Dijo que el otro también era flaco, pero unos diez centímetros más alto, y que usaba un jean azul, un barbijo blanco o celeste y llevaba una mochila negra desteñida.

Esos datos fueron difundidos por radio a todos los móviles policiales que patrullaban la ciudad. A los pocos minutos, un efectivo que recorría la zona aprehendió a Muñoz en Pringles y Suipacha. Isaguirre fue detenido después, en Yrigoyen y San Martín. El personal de la Comisaría 8ª estaba seguro de que los dos fueron quienes habían tratado de robar “Súper Corazón”, porque sus características físicas y sus prendas coincidían con las que usaron los asaltantes. Todos estos detalles, además, fueron captados por una cámara de vigilancia.