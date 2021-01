Garrahan | “Una familia puntana pide ayuda económica para su hija”

Freyja Ojeda, de un año y medio, está en el Garrahan. Sus papás necesitan el dinero para costear gastos diarios.

La puntana Freyja Ojeda, de solo un año y medio, nació con escafocefalia, una deformidad craneal, por lo que fue operada el pasado 15 de enero. Actualmente está internada en el Hospital Garrahan y sus papás piden ayuda para costear los gastos diarios y traslados, dado que no cuentan con dinero para eso.

Por medio de una llamada telefónica, El Diario se pudo comunicar con Denis, el papá de la beba. Comentó que a los dos meses de su nacimiento notaron que tenía la cabeza estirada. En las primeras consultas en la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria” les dijeron que era natural, pero en los siguientes controles les sugirieron que le hicieran unas placas. Así descubrieron que sufría esta afección, en la que los huesos del cráneo se cierran en forma prematura. Esto sucede antes de que el cerebro se forme completamente; a medida que crece, la cabeza se puede deformar cada vez más.

“Nos dijeron que el mejor tiempo para hacer la operación era antes de los cuatro meses. Fuimos a Buenos Aires, pero en el medio nos tomó por sorpresa la pandemia. Esto nos retrasó el turno que teníamos para septiembre de 2020”, explicó el papá, quien precisó que se comunicó con el hospital mediante correos electrónicos, por su cuenta.

Acentuó que en dos meses la cabeza de su hija creció cinco milímetros, por lo que se preocupó. “Hice todos los trámites, conseguimos turno y logramos llegar a Buenos Aires. La intervención fue distinta, dado que al haber pasado unos meses, se la hicieron de oreja a oreja”, precisó Ojeda. Asimismo, manifestó que la vida de su hija cambiará por completo, debido a que tiene que evitar cualquier tipo de golpe en la zona afectada.

“Los médicos nos dijeron que era como una nena de cristal”, señaló el papá. Y agregó que no podrán dejar que camine sola y tendrán que ser más exhaustivos los cuidados. “Ahora le tiene miedo a la cama, pero tratamos de calmarla. No es fácil estar en Buenos Aires y menos cuando nunca saliste de tu provincia”, destacó.

Remarcó que allá les proveen el hospedaje y dos comidas diarias, pero el resto de los gastos lo tienen que costear ellos, por lo que es complicado, dado que trabaja como herrero de forma independiente y no tiene un ingreso fijo.

Panorama complicado

“En mi trabajo me tienen sin registrar. No sé qué pasará cuando vuelva, porque dije que me iba por dos semanas y hace casi cuatro que estoy acá”, comentó. Además, su esposa es ama de casa, por lo que no cuentan con otro ingreso, salvo la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tienen otros dos chicos, quienes se quedaron con su abuela en San Luis.

Por el momento Freyja no será intervenida quirúrgicamente otra vez, por lo que estarán en el hospital hasta finales de este mes para ver si le pueden sacar los puntos y que los médicos vean su evolución. Además, durante los próximos cinco años tiene que ir a realizarse controles. Durante este año tienen que volver todos los meses; después, cada dos o tres.

Denis Ojeda precisó que entre las obligaciones que tienen una es pagar el alquiler de su vivienda. “Con un poco de lo que le dan a mi esposa lo pagamos, pero no te perdonan nada”, contó y detalló que a pesar de todo lo que le pasa a su pequeña, ella está bastante bien.

Remarcó que aunque pide ayuda económica para costear gastos, de igual modo se ofrece a devolver el dinero a quienes lo necesiten de alguna manera. “Seguiremos luchando como siempre. Quienes quieran colaborar lo pueden hacer a través de la cuenta de Mercado Pago CBU, 0000003100012496899444”, concluyó.