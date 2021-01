San Luis: Un chico busca su celular con las fotos de su papá fallecido

Ramiro Aguilar tiene 14 años. Su padre murió hace un año en un accidente automovilístico.



Ramiro estaba en el Club EFI cuando perdió el celular. Antes del extravío lo usó para sacar fotos del lugar. Foto: El Diario.

Hace un año, Ramiro Aguilar perdió a su padre, Edgar, en un accidente automovilístico. Desde ese momento, el puntano de 14 años lo recordaba a través de videos, fotos y audios de WhatsApp que conservaba en su teléfono celular Samsung A30, pero el domingo todo cambió, ya que extravió el aparato en la cancha de fútbol EFI Juniors, ubicada en la avenida Fuerza Aérea, a metros del Aeropuerto San Luis. Ahora su familia pide ayuda para recuperar esos recuerdos.

La mamá de Ramiro, Lorena Luffi, comentó que el domingo pasado, al mediodía, su hijo fue a ver un partido junto a su tío y aprovechó para tomar imágenes para retratar el partido. Después de ese momento guardó el móvil en su bolsillo para disfrutar del encuentro.

“Pasados unos minutos lo buscó en el pantalón y no lo tenía más”, dijo Lorena. Ella cree que se le cayó, aunque en ese mismo momento Ramiro lo buscó y no lo encontró, por lo que avisó a la gente de seguridad por las dudas que alguien lo hubiera encontrado y lo hubiese dejado en la puerta de ingreso al predio. Lejos de quedarse quieto, el chico también se lo comentó a los jugadores, porque estaban por entrar dos equipos más.

“Nadie vio nada. Se cansaron de buscarlo por todos lados. Llamaron, pero nadie contestaba, ni entraban los mensajes. Desde ese momento no hemos tenido noticias”, expresó la mamá.

Con la esperanza de que su pedido llegue a más personas y, así, poder dar con el material, la familia hizo una publicación en Facebook. “Pensamos que si una persona lo encontró y ve el mensaje, se podría poner en contacto con nosotros”, manifestó.

En el caso de encontrar el teléfono se pueden comunicar al número 2664582766.

El domingo intentaron comunicarse al teléfono y estaba apagado, por lo que sospechan que alguien lo tiene. Lorena se comunicó con el proveedor de la línea y le dijeron que el aparato no estaba bloqueado. “Ahí terminamos de perder todas la esperanzas, porque lo hicieron con la intención de que no lo localicemos”, se lamentó.

“Mi hijo me dijo que no importa en qué condiciones se lo devuelvan. Él solamente quiere los archivos de adentro. Hasta su foto de perfil de WhatsApp tenía con su papá. Lo único que me quedó por decirle es que tenga paciencia”, dijo la mamá, quien agradeció la buena predisposición de las personas, dado que al enterarse de lo sucedido se comunicaron con ella para ofrecerle ayuda, como es el caso de un programador de sistemas, quien le dijo que habría posibilidades de recuperar el material.

Ramiro no se dio por vencido y al otro día de haberlo extraviado volvió junto a su madre a la cancha. Recorrieron las instalaciones. “No podíamos entender que alguien lo levantó y no lo devolvió. Ha sufrido mucho, su papá falleció en un accidente de auto y fue traumático. De un momento para otro la vida se lo arrancó”, comentó la madre, quien precisó que en medio del duelo también lidiaron con la cuarentena.

“Estábamos mucho mejor y se presentó esta situación que es parte de la vida, pero representa otra pérdida”, dijo la mamá y manifestó que ella tiene un celular viejo, por lo que cuando encontraba fotos con su esposo se las mandaba al de su hijo. “Para nosotros el aparato no tiene importancia, solamente queremos lo que tiene adentro, que son miles de recuerdos y anécdotas. Esta era una manera de recordarlo a mi esposo”, resaltó.

Lorena explicó que si no se quieren comunicar con ella, pueden acercar el celular a la cancha o a cualquier medio de comunicación. “De alguna manera lo buscaremos. No importa dónde lo dejen”, acentuó. En el caso de encontrarlo pueden llamar al 2664582766.