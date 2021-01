La procesaron por atacar a su ex, su abogado dice que se defendió

El defensor afirma que tratan como víctima al verdadero agresor, quien siempre ejerció violencia de género.

Mariana Lucero fue procesada porque el viernes 22 hirió con un cuchillo a su expareja, José Cayetano, en La Toma. Además de cargar con un procesamiento penal por “Lesiones graves”, tiene prohibido acercarse al hombre, porque es vista como un peligro para él. Para José Olguín, el abogado de la joven, tal resolución judicial parece propia del mundo del revés. Puesto que durante la investigación, desde un primer momento, trataron como víctima a quien, en realidad, siempre fue el agresor; y como potencial homicida, a una mujer que solo intentó frenar los golpes. “La Justicia nunca tuvo en cuenta que Mariana es una mujer sola, a la que se le metió a la casa un tipo celoso, que fue violento con ella durante toda su relación y que una vez le pegó un tiro a un ex de ella, por celos. Entonces la agarró del cuello, la tiró al piso y la golpeó ¿Y ella no tenía derecho a hacer nada?”, remarcó el letrado.

El abogado le adelantó a El Diario que por eso apelará la resolución de la jueza de instrucción Penal 3 de San Luis, Virginia Palacios, porque como otros dictámenes judiciales “carece totalmente de perspectiva de género”. “La causa se banalizó porque se olvidaron de los antecedentes violentos de Cayetano, el origen de la agresión y su conducta en el hecho, porque él mismo admitió que la atacó. Nada, solo se tomó en cuenta el hecho objetivo que resultó lesionado y se olvidaron del resto”, señaló.

Para Olguín, la joven no incurrió en ningún delito, solo ejerció una legítima defensa. De hecho, “esa circunstancia de defensa de ella se puede ver claramente en la declaración del hombre, porque él dice que comienza la agresión, reconoció que la empuja, la agarra del cuello y la tira al piso”, subrayó.

Lo primero que tendría que explicar Cayetano es qué hacía a la 1:30 de la madrugada en la casa de Lucero, de quien está separado, indicó el abogado de la imputada. Eso se explica por el hecho que él siempre merodeaba el domicilio de la mujer y el viernes 22 no fue la excepción. “Vio salir al padre de uno de los hijos de Mariana, que había ido a ver al nene que se había quemado, y vaya a saber qué pensó, esperó que se fuera el otro hombre y se metió a lo de mi clienta a hacerle una escena de celos”, comentó. Después comenzó a atacarla.

De hecho, el momento que Cayetano describió como aquel en el que intentó esquivar el puntazo, no coincide con un intento de defensa de su parte, sino con uno en el que él golpeaba a Lucero, sostiene el defensor. “Él dijo que trató de cubrirse con el brazo cuando Mariana agarró el cuchillo, pero el cuchillo le dio en la parte interna del antebrazo… Para que haya resultado herido ahí, donde normalmente te sacan sangre para los análisis, su brazo tendría que haber estado abierto, para arriba, en posición de ataque y no de defensa”, explicó.

“Fue solo un golpe, no hubo repetición ni ningún intento de seguir peleando de parte de mi clienta”, remarcó. Es más, cuando Lucero vio que su ex sangraba, trató de ayudarlo. “Él se fue caminando y ella le decía ‘vení, vení’ porque veía que le salía sangre del brazo”, contó.

Eso fue algo que hasta Cayetano reconoció en su declaración. Relató que, después de la lesión, la mujer lo siguió y que él no sabía si lo hacía porque quería seguir peleando o porque quería auxiliarlo.

“Hace un año y medio él le pegó un tiro en una pierna a un ex de Mariana. Esa causa fue caratulada como lesiones leves. Mi clienta intentó defenderse con un cuchillito Tramontina, porque él entró a su casa a pegarle, y a eso lo tomaron como tentativa de homicidio. No entiendo la actitud de la Justicia de defender a este tipo…”, criticó. Contó que otro ex de Lucero llegó al punto de tener que mudarse de La Toma por las constantes amenazas que recibía de Cayetano, que se hacía ver armado.