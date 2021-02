Una puntana disertará en el 4° Congreso Mundial de Educación

Se trata de Agustina González, docente del nivel inicial y profesora universitaria. El encuentro se realizará virtualmente desde el 25 al 27 de este mes.

Agustina González no cabe de felicidad. Fue seleccionada para exponer virtualmente en la cuarta edición del Congreso Mundial de Educación que se realizará del 25 al 27 de este mes. La docente puntana logró la participación mundial al presentar como trabajo de exposición, parte de la tesis que prepara para la Licenciatura de Educación Inicial.

Las ganas de participar en este congreso nacieron hace 4 años, cuando a través de una convocatoria realizada por el Ministerio de Educación de San Luis a través de concurso “Docentes Jóvenes 3.0” invitaba a los maestros y profesores de la provincia a presentar trabajos de innovación educativa.

El premio para los seleccionados era viajar a distintos encuentros de capacitación en México y España. En esa oportunidad fueron seleccionados 8 docentes, entre ellos Agustina quien tuvo la oportunidad de participar como oyente del 1° Congreso Mundial de Educación que se realizó en la Universidad de La Coruña, España.

Agustina tiene 31 años, es docente en nivel inicial del Instituto Santo Tomas de Aquino y es profesora en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la carrera de Profesorado de Educación Inicial.

La docente contó que en el concurso provincial de 2017 presentó como trabajo de innovación educativa “La mejora de la distribución curricular y el tiempo en la escuela”.

Desde ese momento hasta ahora, Agustina siempre soñó con volver a participar del congreso internacional en sus siguientes ediciones, pero los avatares de la vida, la situación del país y después el inicio de la pandemia mundial alejaba cada vez más esta posibilidad, hasta que a principio de enero los organizadores lanzaron la convocatoria internacional para exponer.

“Eso es lo que yo quería, poder estar del otro lado, quería participar como disertante. Y justo se da la casualidad de que estoy terminando mi tesis para la licenciatura de Educación Inicial, y presenté parte de ella, que fue aprobada por el Comité Científico del Congreso”, contó Agustina.

Este año -debido a la pandemia- el encuentro será virtual y le da la posibilidad de participar. La noticia la conoció a través de un mail donde le confirmaron que había sido seleccionada para exponer. Desde ese momento hasta ahora, no cabe de felicidad ya que sabe que es una oportunidad única que la va a enriquecer como persona y como docente.

“Siempre pienso que no hay peor cosa en la vida de lo que no se intenta. Me gusta crecer mucho personal y profesionalmente. Pensé que esta podía ser una oportunidad y si no se me daba ahora, podía ser el año que viene”, señaló y contó: “Al abrir el mail y ver que me habían aceptado no lo podía creer, me quedé sin palabras y creo que leí como 20 veces para ver si no había un error. Esto me hace sentir muy feliz y con ganas de seguir creciendo”.

En esta oportunidad la docente abordará y expondrá en el congreso la temática: “Pedagogía y modernidad: la escolarización de la infancia”.

En sus propias palabras, explicó: “Es un análisis histórico, epistemológico y filosófico de la historia de la infancia que tiene que ver con el surgimiento de la escuela hasta la actualidad, para tratar de descubrir algunos problemas que veo que se producen en el nivel inicial, como por ejemplo que la primaria invade el jardín. Cómo esto, que los chicos de la sala de 5 comienzan a utilizar un montón de elementos que son de la primaria y se está dejando afuera la esencia de lo que es el nivel inicial, se deja de lado el aprendizaje a través del juego y con la experiencia directa. Esto nos lleva a que estamos acelerando el crecimiento de los chicos, estamos apresurando etapas escolares y los padres tienen la ansiedad de que sus hijos salgan, por ejemplo, leyendo desde el jardín”, contó.

Para abordar este trabajo de investigación, Agustina se basa en su experiencia propia. Hace 9 años que se dedica a la docencia.