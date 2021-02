El sueño de dos amigos: poner un servicio de vuelos en globos aerostáticos

Presentaron una réplica a escala de la nave, que se llama “Aventurero 01”, en Los Molles y Carpintería.

Federico Gianotti y Fermín Peluffo llegaron a Merlo desde Buenos Aires, en 2017, con la intención de desarrollar en la provincia una empresa que ofrezca vuelos en globos aerostáticos. La bautizaron Globos Buenaventura, pero por diferentes motivos, tanto económicos como por el parate general por la pandemia de COVID-19, los amigos tuvieron que postergar un poco su idea prima y reinventarla con la construcción de una nave similar, pero a escala. Así, durante los días de confinamiento, confeccionaron el “Aventurero 01”, con el que ofrecen varios servicios que van desde la filmación en altura hasta la publicidad aérea.

Los emprendedores llegaron a la provincia en una F100 con todas sus cosas. “Vinimos cinco veces a Merlo antes de instalarnos. Descubrimos que era el lugar ideal para volar en globo, además de la calidad de vida que esta localidad nos ofrece”, contó Federico.

A esos atractivos se les sumaron “las buenas condiciones climáticas y la gran afluencia de turismo, que podría estar muy interesada en este tipo de actividad. En cuanto al vuelo en sí, sobrevolamos el área en una avioneta para evaluar la factibilidad del proyecto y también los terrenos que servirán como despegue y aterrizaje, y vimos que es ideal para la actividad”.

La pasión de Federico por los globos aerostáticos llegó un poco de manera casual. “El papá de un amigo de la secundaria, Rafael Tamargo, quien es parte de nuestro equipo de Globos Buenaventura, es matemático y en su momento trabajaba en un taller de construcción de globos. Rafa casi que nació en una barquilla (la cesta donde se sube la gente para volar en globo), se la pasó volando… y cuando terminó sus estudios partió a Bélgica a trabajar en un taller de construcción de globos. En ese momento yo era empleado de Aeroparque en Buenos Aires y Rafa me llamó para que fuera a trabajar con él”, recordó.

Si bien Federico confesó que no tenía idea de qué le iba a deparar la estadía en Bélgica, aceptó la propuesta de su amigo. “Le dije que no había visto un globo en mi vida, que no tenía ni idea y él me dijo que me iba a enseñar todo”, aclaró.

“Así que dejé mi vida en Argentina y me fui para allá, y ahí descubrí este mundo maravilloso. A la mañana cosíamos y reparábamos globos, y a la tarde íbamos a volar. Fuimos a diferentes festivales en Francia, Bélgica y Alemania, fue una experiencia muy linda”, manifestó.

A su regreso eligieron San Luis para llevar todos sus conocimientos. “Llegamos con la idea de conseguir sponsors para iniciar el emprendimiento. Un globo cuesta entre 30.000 y 50.000 dólares, pero se amortiza con la venta de pasajes y de publicidad aérea. Por lo pronto, tenemos armada toda la empresa como para que empiece a funcionar, con todas las habilitaciones necesarias para tramitar. Es factible el inicio de la actividad cuando termine la cuarentena”, aseguró.

Con el globo a escala realizaron dos despegues: uno en diciembre, en Los Molles y otro el viernes, en Carpintería. “Este replica todo lo que sucede con el globo grande, con la única diferencia que en vez de que el piloto accione el quemador, se lo acciona con el control remoto, pero la sensación del público al verlo despegar es la misma, de mucha emoción y felicidad compartida. Es muy lindo verlo elevarse”, expresó Federico.

Agregó que en la barquilla colocan una cámara Go Pro fija para filmar desde el aire y en la vela del globo hay un espacio con velcros para poner carteles publicitarios. “Queremos visibilizar la actividad, mostrar cómo funciona; tiene aplicaciones pedagógicas y ofrecemos el servicio que incluye la filmación, para eventos y festejos. El globo mide seis metros, como para un cartel publicitario enorme. Siempre es muy atractivo porque la gente lo ve, lo fotografía y lo filma”, indicó.