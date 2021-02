Horror: Una niña de 12 años estuvo siete días secuestrada por un violador

Fue rescatada gracias a la denuncia de una vecina del secuestrador. El hombre de 22 años quedó detenido.

Una nena de 12 años fue rescatada por efectivos policiales después de haber estado siete días cautiva de un violador en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La pequeña era intensamente buscada desde el martes 26 de enero y la encontraron este miércoles luego de que una vecina del secuestrador lo denunciara. El joven secuestrador de 22 años además abusó sexualmente de ella.

El terrible hallazgo tuvo lugar en una de las dos viviendas ubicadas en un predio ubicado en la calle Ricardo Balbín y Pueyrredón, del barrio Las Malvinas, allí vivía el ahora detenido que era empleado de una pollería de la zona, informaron fuentes judiciales a Telam.

Familiares y amigos de la niña la buscaron intensamente y llevaron a cabo una campaña de búsqueda tanto en las redes sociales, medios de comunicación, como un “puerta a puerta” para alertar e informar a los vecinos; clave para dar con la víctima.

“La nena estaba privada de su libertad. De acuerdo con el testimonio de la víctima, cuando el joven se iba a trabajar la dejaba encerrada”, sostuvo la secretaria de Justicia y Seguridad de General Rodríguez Ana Mottino, y agregó que “aunque no hubiera sido así, se trata de una menor, de 12 años. Con un adulto influenciando a una niña está clara la opresión que lleva eso, hay una relación de diferencia en cuanto al poder que convierte rápidamente la conducta en sumisión”.

Cabe destacar que el detenido es una persona “conocida del barrio, que vivía allí desde hacía unos cuatro años y que tenía esta asiduidad de llevar chicas a su casa, aunque no tan menores”, dijo la abogada.

Tras rescatar a la chica, el secuestrador fue detenido por personal policial y quedó a disposición de la fiscal Gabriela Urrutia. Mottino, quién lo indagó en el día de ayer luego de ser imputado por el delito de “abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada y sustracción de menores en la modalidad de inducción a la fuga, todo en concurso real”.

El intendente de General Rodríguez Mauro García, aseguró estar “muy contento, por este desenlace tan esperado. Este caso me quitó el sueño y me generó mucha angustia, porque tengo una hija de 13 años, me tocó de cerca. La encontramos en buenas condiciones”, aseguró en diálogo con el portal Semanario Actualidad.