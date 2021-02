Alberto envió al Senado el pliego de un abogado de Cristina como camarista federal

Alberto Fernández volvió a cumplir su parte en la agenda judicial que lleva adelante Cristina Kirchner en el Senado: envió este miércoles por la noche el pliego para camarista federal de Roberto Boico, quien fue abogado de la vicepresidenta y Oscar Parrilli.

Boico será aprobado por la mayoría oficialista e integrará la sala 2 de la Cámara Federal junto a Eduardo Farah, quien volvió luego de una revisión al traslado realizada en el Senado, que en el mismo trámite desplazó como camaristas a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El Consejo de la Magistratura avaló el retorno de Farah y también el concurso de Boico, en este caso con el el voto de miembros de la oposición como el diputado del PRO Pablo Tonelli. Contó además con la ausencia funcional de Graciela Camaño.

De esta manera, Cristina avanza sobre los tribunales encargados de revisar los fallos judiciales y que deberán intervenir en causas sobre corrupción en su Gobierno. La instancia siguiente es la Corte Suprema, con la que mantiene una feroz disputa.

Boico defendió a la ahora vice en causas como el memorándum con Irán, trabajó con el abogado de las Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat, con quien publicó artículos sobre temas como YPF o la ley de Papel Prensa.

Los senadores de Cambiemos no tienen aún una definición tomada sobre el pliego, aunque su voto no cambiará el destino de la votación. “Es un buen abogado; no será fácil objetarlo”, confiaron a LPO.