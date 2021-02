El Parque Nacional Sierra de las Quijadas reabre este sábado

Se lo podrá recorrer los fines de semana y feriados de 8 a 14. Habrá un tope de 200 visitantes por jornada.

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas reabrirá sus puertas a todo público mañana, con medidas de prevención de por medio contra el coronavirus. En esta modalidad de visitas gratuitas solo recibirán turistas los sábados, domingos y feriados desde las ocho de la mañana. A las 12 cerrarán el ingreso, pero quienes hayan entrado antes podrán recorrer hasta las dos de la tarde. Y admitirán una capacidad máxima de 200 visitantes por día.

Otra medida adicional es que los turistas deberán realizar una inscripción previa, enviando un mail a sierradelasquijadas@apn.gob.ar, con 48 horas de anticipación. Estas reservas serán tramitadas durante la semana, de lunes a viernes, hasta las 12.

En esta primera etapa habilitarán solo dos senderos para los visitantes: Los Miradores, que tendrá una capacidad limitada a 60 personas por grupo, y Flora Nativa, con un cupo de 30 personas por tanda.

El parque permitirá la realización de senderismo y trekking, en grupos de no más de 5 personas. Pero no estará permitido acampar y no estarán habilitados los senderos Los Farallones, Los Guanacos y Las Huellas del Pasado.

El intendente del parque, Daniel Martín, explicó que la apertura es paulatina para un mejor control del ingreso de visitantes y con el tiempo irán habilitando más actividades y sectores. “Al tener un solo camino de acceso, tenemos que hacer la visita con cupo y como hay que hacer registro de las personas, tenemos que ver cómo funciona esta nueva modalidad de visita que tenemos”, explicó sobre la primera etapa, para la que resolvieron admitir la actividad de guías de turismo y empresas relacionadas. “Porque vemos que es una necesidad tanto económica como de desarrollo local”, dijo.

Aunque estas son las acciones tomadas en cuanto a la operatividad del parque, Martín remarcó que también exigirán medidas sanitarias ya aplicadas en otras actividades, como el registro de trazabilidad, el uso de barbijo y alcohol en gel, distanciamiento social y la apertura de un solo módulo de sanitarios.

Además Martín advirtió que el ingreso con mascotas está restringido y que las actividades se suspenden por lluvia, algo que notificarán con anticipación a los inscriptos.

Si bien estuvieron meses sin recibir al público y los trabajadores que integran grupos de riesgo estaban de licencia, los guardaparques trabajaron en forma continua en monitoreo, vigilancia y control del espacio protegido.

“Varios de los proyectos de monitoreo o de investigación están vinculados a la fauna nativa, en lo que tiene que ver con el cardenal amarillo, la tortuga terrestre, las maras. Y en la zona de Los Miradores y de Potrero de la Aguada, con una población estable y bastante activa de guanacos. En cuanto a las rapaces, se destacan el águila coronada y el cóndor andino, entre otros”, enumeró sobre las especies que conviven en el parque.

El trabajo para protegerlas es continuo. Hace poco más de una semana, secuestraron una moto y un rifle calibre 22, de cazadores que huyeron ante la llegada de los empleados.

“Siempre tuvimos la intención y las ganas de habilitar el parque. Estamos en una linda época, en una hermosa provincia, y estamos abiertos para que todas las personas que quieran se acerquen, y se reencuentren con el personal para cambiar impresiones y hablar de lo que más nos gusta, que es la naturaleza, la fauna y la composición de la Sierra de las Quijadas”, invitó el intendente del parque.