Clases: apuntan a un 100% de presencialidad en las escuelas que lo permitan

Educación confirmó la vuelta a clases el 1º de marzo. Docentes y directivos lo harán una semana antes y evaluarán espacios y cantidad de alumnos para definir la modalidad.

En la tarde de este martes, el ministro de Educación puntano, Andrés Dermechkoff, confirmó el regreso a las aulas el 1º de marzo próximo y explicó que el Gobierno apunta a que haya un 100% de presencialidad en las instituciones que así lo permitan. No obstante, la modalidad de cursada tendrá particularidades en cada escuela y será definida la última semana de febrero, cuando docentes, directivos y autoridades evalúen la cantidad de alumnos en cada curso y el espacio físico disponible como para no transgredir el protocolo que se acordó con distintos sectores.

“Terminamos una reunión con los gremios docentes y hemos firmado un acta compromiso para el protocolo de vuelta a la presencialidad en nuestros establecimientos escolares. En una charla que tuvimos la semana pasada explicamos los distintos protocolos y se pudieron hacer cambios e incorporaciones con sugerencias”, explicó Dermechkoff en conferencia.

El protocolo acordado tiene eje “en el cuidado personal no solo de nuestros alumnos sino de todo el cuerpo docente y no docente”, dijo el funcionario, y mencionó que el documento tiene 10 puntos y, entre ellos, el central es que debe haber un distanciamiento de un metro y medio entre cada alumno.

Ese es, justamente, el factor que va a determinar qué colegios y, dentro de ellos, en qué cursos va a poder asistir la totalidad de los estudiantes.

“No todos los establecimientos son iguales porque la disposición áulica no es la misma, porque los espacios físicos no son los mismos, porque la cantidad de matrícula no es la misma y porque seguramente en el mes de marzo y abril estemos con modificación de matrícula”, explicó el ministro. “Quizás en algunos establecimientos la presencialidad sea del 100% porque el espacio físico así lo permite. Tal vez haya cursos con muchos chicos y haya que dividirlos en dos grupos”, ahondó.

Por ello, Dermechkoff les pidió encarecidamente a los padres de chicos en edad escolar que se mantengan en contacto con los directivos de las escuelas la última semana de febrero, que es cuando cada institución definirá qué modalidad adoptará para cada curso.