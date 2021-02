Una intensa tormenta afectó a La Punta y provocó una fenomenal crecida del río Trapiche

En La Punta, la lluvia provocó el anegamiento de algunas calles y los bomberos tuvieron que asistir a vecinos del paraje Los Molles. En El Trapiche, la crecida motivó el despeje inmediato de la costanera del río.



Las intensas lluvias en la zona serrana provocaron la crecida del río en El Trapiche. Foto: Carlos Braile.

La fuerte tormenta que afectó a la ciudad de La Punta comenzó aproximadamente a las 13 de este viernes. La gran cantidad de agua provocó el anegamiento de varias calles y parte de la ruta nacional 146, además de la inundación de una vivienda en el paraje de Los Molles.

En El Trapiche la tormenta en las sierras produjo la crecida del río y por seguridad, personal capacitado puso a resguardo a los vecinos en la costanera.

El intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau, señaló que la crecida del río se produjo aproximadamente a las 14:30, y para resguardar la integridad de las personas que se encontraban disfrutando del día en la costanera, se les pidió que se movilizaran a zonas seguras, de manera preventiva.

Además, señaló que en la localidad no llovió, sino que la tormenta se desató en la zona serrana. “Al no saber cuánta agua cayó en las sierras, no sabemos si el río va a crecer nuevamente, por ahora el agua llegó a la altura de algunas calles”, dijo Rigau.

En La Punta, la tormenta provocó el anegamiento de algunas calles. Bomberos Voluntarios de la localidad informaron que dos dotaciones fueron dispuestas para asistir a personas que se vieron afectadas por las lluvias.

En La Punta la lluvia dejó calles anegadas. Foto: Lafinur FN Radio.

Un grupo se dirigió a la ruta nacional 146 donde un auto quedó varado por las lluvias; la segunda cuadrilla asistió a una familia del paraje Los Molles, (cercano a Suyuque) porque el agua había ingresado a la vivienda.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) el La Punta cayeron 37 mm de lluvia.