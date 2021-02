Una jubilada denunció una estafa por casi cien mil pesos

El o los timadores solicitaron un préstamo de 95.400 pesos a pagar en 60 cuotas de alrededor de 3 mil pesos.



Con la denuncia. Cruz Calderón pide que la Justicia resuelva su caso. Foto: Marianela Sánchez.

Con la necesidad de adquirir un préstamo para realizar unos arreglos en su vivienda, Juana Cruz Calderón, una jubilada de 71 años, ingresó a la página de Anses para solicitar un crédito y descubrió que fue estafada. En comunicación con El Diario aseguró que otra persona ingresó con sus datos y solicitó un préstamo por casi cien mil pesos.

Angustiada, Calderón contó que el 31 de enero le pidió a su nuera que la ayudara a ingresar desde su celular a la página de Anses para solicitar un crédito de tan solo treinta mil pesos para poder comprar los materiales para arreglar su casa. “Al entrar al sitio nos figuraba como que la página estaba bloqueada y me señalaba que mi clave de seguridad social era incorrecta por lo que mi nuera generó una nueva y con esa sí pudimos ingresar. En ese momento nos encontramos con que alguien, no sabemos quién, había entrado con mis datos y había sacado un préstamo por 95.400 pesos que fue aprobado y retirado de mi cuenta, cosa que tampoco me explico cómo lo hicieron”, detalló.

La mujer dijo que juntas comenzaron a ver en el sitio qué datos podían hallar sobre esa operación y vieron que figuraba que había sido realizada el 8 de noviembre del año pasado. “Decía que el préstamo fue solicitado a pagar en sesenta cuotas y que la primera iba a ser descontada de mis haberes en diciembre del 2020. Ese mes y en enero yo noté que me habían descontado alrededor de tres mil pesos cada mes, pero pensé que se trataba de cuotas de un viaje a Mar del Plata que había sacado a través de Dosep y que aún lo estaba pagando”, expresó la jubilada.

Junto a su nuera también descubrieron que quien solicitó ese dinero a nombre de ella cambió los datos personales de su cuenta en la página de Anses. “Había otro número de celular, que no es el mío, pero que también tiene característica de San Luis y también había reemplazado mi mail por otro. A ese correo le habrá llegado el aviso de que la plata ya estaba depositada y de inmediato esa persona la habrá retirado de mi cuenta”, resaltó.

Por último dijo que no entiende cómo pudieron hacer esa transacción a nombre de ella dado que uno de los datos que Anses solicita para tramitar préstamos es el número de trámite de DNI, que figura en la parte delantera del documento. “No me explico cómo obtuvieron ese número. Ahora solo debo esperar que Jorge Agúndez, mi abogado, resuelva la situación. Lo único que quiero es que no me descuenten más las cuotas de ese préstamo que yo no saqué ni recibí”, concluyó la mujer.