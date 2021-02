Desesperado mensaje | El pedido al Presidente de un niño con huesos de cristal

Bautista es de Salta y padece una condición que afecta la producción de colágeno en el cuerpo, lo que produce fracturas con facilidad. Mirá el vídeo que le mandó a Alberto Fernández.

En la última Navidad, el pequeño se quebró sus dos piernas y, desde entonces, espera la cirugía para que le quiten los dos clavos en la tibia y el fémur y le coloquen unos nuevos.

Ni la obra social ni el mismo ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, gestionaron la intervención de Bauti y la única razón que le dieron a su mamá es que “en todo el país hay una sola caja de clavos, que son las herramientas para realizar las cirugías”.

Por esta razón, la familia acudió a la máxima autoridad nacional.

“Hola presidente Alberto Fernández. Le cuento que yo tengo huesos de cristal y que desde Navidad se me salieron los clavos porque me quebré y que no pueden operarme porque no llega el material de cirugía. Quiero que usted me ayude con la operación”, le dijo Bauti desde su cuna.

El niño también pidió una habitación apta para su movilidad, ya que vive en una cuna por no poder moverse por sus propios medios.

Para brindar ayuda o ponerse en contacto con la familia, el número de teléfono de la mamá es: (0387) 154684554.

El número de cuenta corriente especial en el Banco Macro para donaciones es el 410009466805824. CBU: 2850100640094668058248.