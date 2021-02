Misterio por la desaparición de una joven de Villa Crespo: salió a encontrarse con una amiga y no regresó

Su nombre es Yamila González Pecotiello, tiene 21 años y es mamá de tres nenes. Fue vista por última vez el lunes.

“Voy a estar acá en la esquina tomándome una cervecita”, le dijo el lunes pasado Yamila González Pecotiello (21) a su hermana Jennifer antes de salir de su casa de la calle Darwin al 900 en el barrio porteño de Villa Crespo. Eran las 20 y el plan para el feriado de Carnaval era encontrarse un rato con una amiga y volver. Nada fuera de lo común.

Pasaron algunas horas después de su salida y Yamila no regresaba. Jennifer se acercó hasta el cuarto de su hermana por si de pronto había vuelto pero efectivamente se dio cuenta de que aún no había llegado. Eran ya las 2:30 del martes. Se asomó por el balcón para ver si estaba en la esquina con la calle Aguirre, tal como le había dicho Yamila, pero tampoco estaba. En ese momento no le dio mucha importancia y pensó que la joven de 21 años se había ido a comprar algo. Volvió a acostarse y se desentendió del tema.

A las 8, Jennifer se despertó y nuevamente observó que su hermana no estaba. Ahí la desesperación comenzó a invadirla. Empezó a enviar una serie de mensajes a todos los conocidos de la joven para saber si alguien tenía alguna idea de dónde podía estar. Pero el resultado no fue el esperado. El único dato que pudo obtener fue de Mario, un vecino, que le dijo que la había visto con la amiga en la esquina de Corrientes y Fraga cerca de la medianoche. Nada más.

Hasta hoy, Yamila no regresó y su paradero es un misterio. “Es muy extraño que haya desaparecido así. Ella nunca fue de tener este tipo de comportamientos. Nunca ocurrió que se haya ido de casa de esta forma. Sin sus documentos y sin dar ningún tipo de explicación”, dijo Elizabeth, tía de Yamila.

De acuerdo con la denuncia, radicada ayer en la comisaría 15B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de las 14 horas del martes ocurrió algo llamativo. En la casa de la calle Darwin se hizo presente la amiga con la que había quedado en encontrarse la noche anterior, una mujer de 30 años identificada como Antonella Batruni, quien llegó hasta la vivienda para buscar a su amiga. La sorpresa de Jennifer no se hizo esperar: “¿Dónde la dejaste? Andá a buscarla y traela para mi casa”, le dijo la hermana de Yamila a Batruni algo enojada.

“La explicación que dio la amiga es que nunca se vio con Yamila la noche anterior”, reveló Camila Pecotiello, la prima de la joven desaparecida. “Desde entonces no sabemos más de Antonella”, agregó la familiar.

Al ver que la amiga tampoco sabía dónde estaba la joven, los familiares y amigos comenzaron una intensa búsqueda por todo el barrio, aunque no pudieron ubicarla. Se acercaron incluso hasta la ONG Madres de Víctimas de Trata para pedir ayuda y comenzaron una intensa campaña en las redes sociales.

Yamila es mamá de tres nenes de 1, 4 y 5 años. Vive junto a su hermana y sus sobrinos y desde hace un año está separada del padre de sus hijos, un hombre identificado como Matías, quien al ver la campaña de búsqueda en las redes sociales se acercó inmediatamente para colaborar. “De lo que sabemos, ellos nunca tuvieron ningún problema. Nunca hubo denuncias ni de violencia de género ni maltratos. Sí estaban separados desde hace un año pero nada más. Él es un padre presente que responde por sus hijos. Nosotros igual no descartamos ninguna hipótesis. Ya no sabemos qué pensar”, agregó Elizabeth.

Al momento de la desaparición, la joven –de cabello rubio, con dos tatuajes (uno con el nombre Mateo y otro de un pájaro color celeste) y 1,60 de altura– llevaba puesta una musculosa gris con rayas blancas y un pantalón corto de jean. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 29, a cargo del fiscal Lucio Herrera.

Otro dato que podría dar alguna pista es que hace un mes Yamila comenzó a salir con un joven llamado L.R. Según pudieron averiguar de datos aportados por vecinos, la chica fue vista el martes durante unos disturbios en la vía pública cerca del barrio junto a su nuevo novio. “Pudimos saber que el pibe estaba detenido en una comisaría, pero cuando fuimos a averiguar estaba muy borracho o pasado de droga. No pudimos obtener ningún dato. Es un joven que nos dicen que es muy problemático. Pero son rumores y nada concreto”, agregó la tía de Yamila. Camila, la prima, a su turno, dijo que tampoco saben si L.R. ejerció algún tipo de violencia contra la joven. “Por lo que sabemos, no”, agregó.

Desde que comenzaron a buscarla fueron muchos los llamados y mensajes que recibieron. Jennifer atraviesa un fuerte estado de nerviosismo y por el momento solo espera algún dato que permita saber qué pasó con su hermana. “Anoche me llegó un mensaje de que la buscara en Villa Fraga, que es cerca del barrio. Pero no sabemos cómo hacer. Es gente que te pasa información pero que no se quiere meter”, añadió Elizabeth.

Para hoy al mediodía hay una marcha convocada en la esquina de Darwin y Aguirre para reclamar por su aparición con vida.

Infobae