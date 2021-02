A partir de este lunes comenzará a funcionar el Transporte Social en Villa Mercedes

Los días hábiles habrá seis recorridos, mientras que los fines de semana y feriados serán cuatro. El boleto costará $18. El servicio tendrá dos corredores e incluirá a cuatro barrios de la periferia.



Decoradas. Los móviles llevarán imanes con el nombre del servicio para que sean distinguidos por los usuarios. Foto: Luciana Iglesias.

A partir del lunes 1º de marzo comenzará a funcionar el Transporte Social que tendrá dos corredores e incluirá a cuatro barrios de la periferia de Villa Mercedes. El boleto costará 18 pesos y serán seis recorridos los días hábiles y cuatro los fines de semana.

Los utilitarios que estarán encargados de trasladar a los pasajeros son los que normalmente trabajan con las escuelas llevando de manera particular a alumnos y alumnas a los distintos establecimientos educativos. “Las clases empiezan el mismo día, pero como hay protocolos y los encuentros serán semipresenciales, creemos que no afectará la labor de las unidades ya que no coinciden los horarios”, explicó Fernando Revello, subsecretario municipal de Transporte. Además, reveló que la nueva incorporación será un período de prueba por cuatro meses que se irá renovando, pero que servirá para tener un relevamiento de la cantidad de usuarios en los distintos horarios. “Si notamos que hay que reforzarlos, lo haremos. Y cuando se normalice la concurrencia a los colegios, llamaremos a licitación para que a esos recorridos los haga otra empresa”, contó.

El lanzamiento será el lunes a las 11 de la mañana en el barrio Kilómetro 4, asistirá el intendente Maximiliano Frontera y parte de su gabinete. “Esto es novedoso porque incluiremos a aquellas zonas que no tienen transporte urbano. Son barrios históricos y populares, como en el que vamos a hacer el acto, el Kilómetro 2, el 70 Viviendas y el Ciudad Jardín”, manifestó el funcionario. Asimismo, agregó que en el último hay una frecuencia que hace la empresa actual de colectivos que pasa por la colectora, este va a ingresar por las principales arterias del complejo habitacional.

En marzo comenzaría a aplicarse el pase gratis que beneficiará a estudiantes, jubilados, personal de salud y de la fuerza de seguridad, bomberos voluntarios y auxiliadores de Defensa Civil.

El nuevo servicio social estará dividido en dos corredores, el primero une el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, la terminal de ómnibus, el 70 Viviendas y Ciudad Jardín. El otro hará su recorrido: Hospital Regional, terminal, Kilómetro 2 y el Kilómetro 4. En la página online del Municipio están publicados los horarios de las frecuencias.

“Se llama Transporte Social porque unirá la periferia con la ciudad y el valor del boleto es diferente, más económico que el urbano, ya que ese cuesta 29 pesos. Seguimos la premisa de ir desde las afueras hacia el centro. El objetivo de que llegue a estos puntos es para que el vecino pueda utilizar el regular para dirigirse a otro lugar si es que lo necesita. En los próximos días informaremos el beneficio para jubilados y para escolares”, remarcó Revello.

Para comprar los pasajes se habilitarán comercios cercanos en donde ya están ubicadas las garitas que funcionarán como estación para tomar el minibus. “Queremos evitar que el chofer manipule dinero”, aseveró el subsecretario.

Cinco son las unidades que estarán abocadas, tendrán controladores de frecuencia y se les colocará un GPS para que puedan ser monitoreadas desde la sala de la terminal. “Así sabremos por dónde van y si cumplen el recorrido. A su vez, exigiremos que se tome la temperatura a cada pasajero y se apliquen todos los protocolos sugeridos por el Comité de Crisis de la Provincia. La ocupación será del 70% para respetar el distanciamiento, y todos deben viajar de manera obligatoria con el barbijo o tapabocas”, puntualizó.