No declaró uno de los detenidos por el asesinato en el Barrio Solidaridad

El joven contrató a un abogado privado y, por recomendación, imitó lo que hicieron sus amigos y también sospechosos.



El detenido llegó esposado y custodiado por efectivos de la división Homicidios. Foto: Martín Gómez.

Delgado, con una remera negra y pantalón gris, Maycol Orozco llegó esposado, custodiado por efectivos de la división Homicidios hasta el despacho de la jueza Penal Nº 3, Virginia Palacios. Eran las 13:10 y allí lo esperaba el abogado que un día antes había contratado su familia, Rodolfo Mercau, quien le recomendó imitar lo que este jueves hicieron sus amigos y también sospechosos de matar a puñaladas a Enzo Funes: no declarar y pedir la prórroga de 8 días que le permite la ley.

Con ello, ahora la causa por el asesinato del joven y el intento de homicidio en perjuicio de su hermano Ezequiel -internado grave en el Hospital San Luis- entrará en un impasse hasta que se venzan los plazos judiciales.

Orozco, de 20 años, está imputado por “Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” por el asesinato a puñaladas de a Enzo Funes el martes por la noche, en un ataque ocurrido en plena calle Clavel del Aire, en la manzana F del barrio Solidaridad, al norte de la ciudad capital. También se lo acusa del delito de “Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa’” en perjuicio de Ezequiel Funes, de 34 años, hermano de Enzo.

La imputación que pesa sobre los cuatro sospechosos es muy grave, dado que por esos delitos la pena única es cadena perpetua, el máximo castigo que establece el Código Penal argentino.

Tras el llamado a indagatoria que realizó la magistrado, Maycol Orozco había solicitado 24 horas para que su familia contratara a un abogado privado. El elegido fue Rodolfo Mercau, quien a la salida de Tribunales reveló los primeros pasos de la defensa y contó cómo se encuentra su representado. “Nos abstuvimos de declarar. Vimos en el expediente que no hay un estudio de las lesiones concretas. No se sabe si las hicieron una o más personas las que ejercieron violencia con un arma blanca sobre la víctima o la persona herida. Entiendo, en consecuencia, que no hay pruebas en contra de mi defendido. Posiblemente hayan sido dos los agresores, no los cuatro. Veremos qué dicen los testigos. Algunos dicen, por lo poco que vi del expediente, que vieron a los cuatro venir o salir, pero no precisaron más nada”, expresó Mercau en diálogo con El Diario.

“Los testigos deben ver lo que ocurrió. Y es muy importante el arma para determinar si es la que hirió a Enzo Funes. Mi defendido está tranquilo, dijo que quería colaborar. Incluso se presentó a la Policía, fue con el padre. No hay constancias de eso en el expediente, pero bueno, veremos cómo lo resolvemos después. Significa su voluntad de colaborar. Pedimos los ocho días de prórroga y veremos que prueba podemos presentar en nuestro favor”, cerró el abogado.