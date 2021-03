La escalofriante historia del hombre que violó a su ex pareja y le prendió fuego la casa y el auto

Se trata de Enrique Gabriel Troche, de 44 años, quien fue detenido pocos días atrás en su domicilio. La fiscal Marcela Juan lo acusó de abuso sexual simple, privación ilegal de la libertad, coacción agravada, violación de domicilio, daño, en concurso real entre sí y en el contexto de la violencia familiar y de género.

Días atrás, un grupo de agentes de la comisaría 8va de Villa Galicia pateó la puerta y entró al domicilio marcado sobre la calle Andrés Bello en la localidad bonaerense de Ingeniero Bugde. Buscaban a Enrique Gabriel Troche, de 44 años, alias “Toti”. El expediente, instruido por la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°16 de Lomas de Zamora, llevaba la extensa calificación de abuso sexual simple, privación ilegal de la libertad, coacción agravada, violación de domicilio, daño, en concurso real entre sí y en el contexto de la violencia familiar y de género.

La víctima era su ex pareja, Micaela -un nombre de fantasía empleado en esta nota para preservar su identidad- que lo denunció en la comisaría de la Mujer y la Familia de esa zona por haberla golpeado, abusado sexualmente y además incendiarle su casa y el auto entre enero y febrero pasado.

Troche, según él mismo, trabajaba de empleado de una empresa de seguridad y sobre él pesan acusaciones complejas. Según detallaron fuentes judiciales, “Toti”, ya separado de la mujer, supuestamente manipuló y tejió un macabro plan para que la mujer fuera a su casa a pasar con él el último día del año 2020.

Troche, con un profundo cinismo, según la acusación en su contra, el 31 de enero de 2020, a pocas horas de que comenzara el 2021, se comunicó con su ex pareja y la invitó a pasar Fin de Año en su casa, ya que según le dijo, iban a estar presentes sus padres, que querían verla y festejar junto a su hija, fruto de otra relación.

“Troche utilizó el deseo de tener una familia de la víctima para atraerla a su casa, pero una vez que llegó al lugar no había nadie. Se encontraba solo él y ahí comenzó el horror”, dijo un investigador.

Al ver que había sido engañada, Micaela intentó escapar del lugar. Troche en ese momento sacó su pistola y, envalentonado, comenzó a insultarla. Cuando se le acercó, le apuntó y le dijo: “Abrí la boca, vos sos mía, no te vas a ir a de acá” y le puso la punta del arma dentro de su boca. Luego, el hombre cerró la puerta de salida con llave y la violó en reiteradas ocasiones. Según una calificada fuente de caso, Troche es HIV positivo y habría evitado utilizar un preservativo de forma intencional para transmitirle el virus a Micaela.

El 2 de enero la mujer logró escaparse de la casa de Troche. Pocos días después, en estado de shock, la mujer lo denunció y la causa quedó a cargo de la fiscal Juan. Mientras los investigadores comenzaban con la instrucción del caso, Troche volvió a actuar.

Según quedó acreditado en el expediente, el 22 de enero pasado el hombre supuestamente se dirigió a la casa de la víctima ubicada también en Ingeniero Budge. Ingresó y en medio de una discusión prendió fuego un mueble y escapó ocasionando grandes daños en la propiedad. Por ese siniestro no hubo heridos. Una vez que Troche se anotició que la Justicia estaba tras su rastro, regresó al domicilio, roció con alcohol el automóvil de la mujer y repitió el ataque: lo prendió fuego.

Pocos días atrás, efectivos de la Policía Bonaerense lo aprehendieron en su domicilio y lo sentaron frente a la fiscal Juan para que dé su declaración indagatoria. Y Troche se defendió.

“El auto yo no lo incendié, porque yo no estaba en la zona, estaba en Virreyes de donde llegué a las seis de la mañana, ella me llamó preguntándome dónde estaba, y le dije que estaba en Virreyes, y me respondió ‘las cámaras de mi casa y el domo de la esquina te vieron’, yo le dije no estoy ahí, si los domos andan va a saltar la verdad”, declaró. Según informaron a este medio, las cámaras de seguridad lo muestran en el lugar del hecho.

Luego, Troche, en un clásico recurso psicológico utilizado por victimarios en casos de violencia de género, responsabilizó a la víctima de las acusaciones e intentó demostrar que la mujer “estaba loca, desequilibrada”. Además, negó todas las acusaciones en su contra.

“Yo soy inocente, ella sabe lo que yo siempre quise hacer con ella: ayudarla, a que salga de las drogas, a que busque un futuro para ella y su hija, ella tiene problemas de adicciones, toma pastillas”, dijo. Y siguió: “A mí me gustaría que la ayuden, yo no pude ayudarla con la droga, el tema del porro y las pastillas, que no maltratara tanto a su hija, me gustaría que una asistente social la vaya a ver, cualquier día que vayan, la van a encontrar drogada, empastada, o borracha”.

En medio de la declaración, la fiscal Juan le preguntó si era HIV positivo y Troche, respondió: “Sí, me dio positivo. No quiero mentirle: hará unas dos semanas o tres, me hice los estudios en el hospital de gastroenterología, yo fui a controlarme porque la vi a ella con vómitos, fiebre y tenía hemorragias de útero”.

Los investigadores por estas horas están evaluando análisis de la mujer para confirmar si efectivamente Troche la contagió intencionalmente y sumarle otra imputación. “Todavía no se lo podemos acreditar. Pedimos todos los informes porque su hija no tiene HIV. Entonces estamos rastreando todos esos estudios para determinar que la víctima hace un año no tenía la enfermedad y Troche sí lo tenía y a sabiendas la contagió”, reveló un detective del caso a este medio.

Tras su declaración, Troche se encuentra encerrado en un calabozo acusado por las atrocidades que presuntamente cometió y aguarda que la causa se eleve a juicio. Mientras su víctima cuenta con asistencia psicológica. Su testimonio será la clave para condenarlo.

Fuente: Infobae