V. Mercedes | El descargo público del joven acusado de violación; “Jamás en mi vida haría semejante barbaridad”

“Me siento muy triste por lo que está pasando…” comienza el relato que realizó de manera pública en su cuenta de facebook el joven mercedino acusado de haber sido uno de los tres violadores de Sabrina Bringas durante el pasado mes de enero.

Como muestra, Tobias publica imágenes de capturas de conversaciones que habría mantenido con la mujer y que muestran que habrían estado juntos. El hombre afirma que no sucedió lo que ella cuenta y que lo hostigaba constantemente e incluso adjunta una Exposición realizada en la comisaría octava de la ciudad, durante el mes de febrero.

“Me siento muy triste por lo que me está pasando. Hace poco más de un mes estuve con una chica, Sabrina Bringas en la quinta de mi amigo Fabian donde tuvimos relaciones, estuvimos solamente dos veces, y se obsesionó conmigo, dónde yo no quería saber más nada con ella y me empezaba a insultar de la nada, AHORA ME ACUSA A MI Y A MIS AMIGOS DE VIOLADORES, cuando solamente lo único malo que le hicimos fue, dejarla juntarse con nosotros. A esta chica se le dejó de dar bola por actitudes horribles que tenía que nos empezamos a dar cuenta, quería ir todo el tiempo a dicha quinta que se mencionó, reiteradas veces iba sin ser invitada, porque nadie quería juntarse con ella y ahí es donde empezó todo.

Deje de contestarle todos los mensajes, y como no se los contestaba, me empezaba a insultar de la nada todo el tiempo, me acosaba mientras yo estaba trabajando, me mandaba fotos de ellas obscenas con mensajes repugnantes, reiteradas veces fue a MI TRABAJO para molestarme, ni siquiera la conozco, la vi dos veces en toda mi vida, y ahora me está haciendo esto.

En llegado caso, fui a la policía para hacer una exposición hace aproximadamente un mes, me dijeron que ya la conocían, que tenía problemas psiquiátricos y que tenía que ir a rehabilitación. Toda la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, nunca en mi vida le falte el respeto a una mujer, ni siquiera verbalmente, y ahora estoy recibiendo una acusación de VIOLADOR, cuando jamás en mi vida haría semejante barbaridad.

Acá adjunto algunas de las capturas que tengo con ella (todas después de haberla visto por última vez) demostrando todo lo contrario, hasta se creó dos Instagram diferentes para seguir acosándome, la tenía y la tengo bloqueada de todos lados, hay una exposición hecha, y mañana la policía misma me aconsejo a que vaya a hacerle la denuncia, y ponerle una perimetral porque sinceramente así no se puede vivir, yo trabajo con mi imagen, hoy me encontré con que un cliente me dijo que no quería contar más con mis servicios y me bloqueo.

Sinceramente me da vergüenza todo esto, pero voy a hacer lo que tenga que hacer para que se limpie mi nombre y el de mis amigos, si tengo que hacer una contranota la voy a hacer.

Pido a todos mis amigos y amigas que por favor compartan esta publicación para que la gente se entere de la verdadera cara de todo esto, están desordenadas las capturas, pero es para demostrar que esta chica tiene problemas psiquiátricos. No me queda más nada que decir, ya está todo a manos de la justicia.”