Una búsqueda sin resultado; La Policía quiere notificar al profesor de básquet denunciado por abuso

La Policía quiere informarle sobre la denuncia, pero aún no lo ubica. La nena ya fue revisada por un pediatra.

Una búsqueda, aún sin resultado positivo. La Policía quiere notificar al profesor de básquet de la Sociedad Italiana, ubicada en Junín 132 de Villa Mercedes, por la denuncia de abuso radicada por la familia de una nena de seis años que aprendía ese deporte en la institución. Pero aún no lo encuentra.

El hombre no es considerado como prófugo de la Justicia, ya que aún no se ha ordenado su detención. Por lo pronto, la nena fue revisada por un pediatra del Poder Judicial, aunque ese informe todavía no fue elevado.

J. M., papá de la víctima, sostuvo que su hija tiene intención de hablar, ya que contó más de lo que trascendió y que está preparada para la Cámara Gesell.

Villa Mercedes ayer salió a la calle. Ciento de personas marcharon por la ciudad hasta plantarse frente al club y a la casa de la madre del acusado. “Cuando vi la cantidad de gente que hubo en la marcha, fue conmovedor el apoyo. Aparecieron más casos de este tipo que no se animaron a denunciarlo”, dijo el padre a Lafinur FM Radio.

En el momento que se conoció la denuncia, el club cerró las puertas “por causas mayores”. El presidente de la entidad, Darío Ceballos, sostuvo que el profesor tenía un acuerdo para dar clases en ese lugar pero no lo ataba otro tipo de enlace. Solo le prestaban el predio.