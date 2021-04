Chacur: Si no logramos detener esta ola de contagios las medidas van a tener que ser más restrictivas”

El pedido lo hizo la jefa de Gabinete de Ministros luego de que se conocieran las disposiciones del Gobierno de provincia a través del Comité de Crisis, y que tienen como objetivo disminuir los contagios de COVID-19. También pidió a la comunidad comprometerse en reforzar los cuidados personales.

“Queremos pedir solidaridad. Estamos en plena pandemia y necesitamos que nos ayuden. Los casos han aumentado en la provincia y esto es de público conocimiento porque el Comité de Crisis lo informa diariamente. Necesitamos comprensión porque si no logramos detener esta ola de contagios las medidas van a tener que ser más restrictivas, entonces, entendamos que esto es, dentro de lo que podemos hacer, lo más laxo posible”.

La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, explicó que el Comité de Crisis aguardó la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia para analizar cada una de las medidas. “La provincia de San Luis tomó la decisión de aplicar las medidas en todo el territorio, sin distinción si hay mayor o menor cantidad de casos o riesgo epidemiológico”, comentó, y añadió: “Analizaremos durante estos siete a diez días próximos cómo reaccionamos epidemiológicamente y veremos en función de eso qué hacemos más adelante”.

Así como lo afirmó el gobernador Alberto Rodríguez Saá el 1º de abril en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Zabala Chacur explicó que “vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la pandemia no nos paralice” y al mismo tiempo pidió por una responsabilidad compartida por todas y todos.

Las medidas adoptadas por el Comité de Crisis son las que menos daño le generarán a la economía; la restricción de la circulación entre las 24:00 y las 6:00; la disminución del aforo en los lugares cerrados como bares, restaurantes, gimnasios, templos, iglesias, entre otros, al 30%; y las reuniones particulares con una asistencia máxima de 10 personas.

“Si mantenemos el distanciamiento físico, usamos el tapaboca, si nos higienizamos periódicamente y usamos alcohol al 70% evitaremos el contagio y la propagación de la enfermedad”, mencionó Zabala Chacur en declaraciones radiales.

Además pidió la solidaridad a los empresarios y trabajadores gastronómicos: “Necesitamos que nos ayuden; hay que tener en cuenta algo que, me parece que es fundamental, mirar el futuro. Estamos hablando que en siete días vamos a estar evaluando estas medidas, que no se ha restringido al 100%, que no se ha cerrado, hemos disminuido el aforo y el horario”.

“La restricción de la circulación entre las 24:00 y las 6:00 implica un control, esperemos que sea mínimo y que la población lo acate como corresponde. Si no hay bares ni restaurantes abiertos, si no hay comercios donde uno pueda asistir por ocio o recreación, creo que no va a haber necesidad de circular, salvo que tengamos que dirigirnos a alguna farmacia o a hacer alguna consulta médica en algún horario extraordinario está permitido; el resto, respetemos durante estos siete a diez días el horario que propone el Decreto, al cual la provincia adhiere”, finalizó.