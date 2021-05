Dos hermanas de 21 y 29 años murieron de COVID-19 con nueve días de diferencia y hoy internaron a su madre

El caso de Aldana y Marina Güida tiene conmovida a la ciudad entrerriana de Concordia. “Estoy desarmado. No sé cómo va a seguir todo esto”, dijo Freddy Güida, el hermano de las jóvenes.

La segunda ola de coronavirus avanza sin pausa. Hoy, martes 11 de mayo, volvió a destrozar una familia. Sucedió en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. En menos de diez días, Mariela Italia González (52) y José Óscar Güida (59) perdieron a sus dos hijas mujeres: Aldana, de 21 y Marina, de 29 años.

“No sabemos cómo nos contagiamos: fue de repente. De un día para el otro, todos empezamos a tener síntomas”, cuenta Alfredo Güida (26), el hermano “del medio” de Aldana y Marina y estudiante de Gestión Gastronómica. Cuando dice “todos”, Freddy (como lo llaman cariñosamente) se refiere también a su abuela de 90 años, sus padres y él. “Estoy desarmado. En menos de diez días me quedé sin hermanas. No sé cómo va a seguir todo esto: acaban de internar a mi mamá”, cuenta el joven.

Según Freddy, el COVID-19 se llevó puesta a su familia en un abrir y cerrar de ojos. La primera víctima fue Aldana, quien se encontraba cursando el primer año del Profesorado de Biología en el Instituto de Profesorado “Concordia”. “Entró a terapia el día viernes 30 de abril y el sábado 1 a la madrugada no podía respirar. Falleció en el Hospital Masvernat el domingo 2 de mayo”, explica su hermano.

Nueve días después, el coronavirus se cobró la vida de Marina, la mayor de las hermanas Güida, y mamá de Andrés de 12 y Mía de 6. “Ella venía transitando la enfermedad ‘más tranquila’ hasta que falleció Aldana y empezó a decaer. Entró a terapia ‘bien’, con una intubación programada, y, hasta el lunes 10, era una paciente ‘estable’. Después le detectaron broncoespasmos y todo se fue a pique”, explica Freddy.

Consultado acerca de si sus hermanas tenían enfermedades preexistentes, el joven indicó a este medio que “No”. Sin embargo, destacó que la mayor de ellas (Marina) padecía hipertiroidismo y la menor (Aldana) tenía sobrepeso.

Desde su cuenta de Facebook, Freddy les dedicó un sentido mensaje a Marina y Aldana. “Me cortaron las alas. Se llevaron un pedazo de mí. No encuentro palabras para este momento. Trato de pensar que es una pesadilla, que mis dos hermanas están vivas y que ya voy a despertar, pero nunca despierto y ustedes ya no están. Descansen en paz yo cuido el legado, yo cuido a papá y mamá. Las amo, hasta pronto”, escribió.

El caso de las hermanas Güida tiene totalmente conmovida a la ciudad de Concordia donde, según el último parte epidemiológico, se reportaron 88 nuevos casos de COVID-19. Tras la confirmación de la muerte de Aldana, desde las redes sociales, se armaron varias cadenas de oración para pedir por la salud de Marina.

“Recemos para que pueda salir adelante y vencer el COVID-19. Sus dos pequeños hijos la esperan #FuerzasMarinaFuerzas”, pedían desde la comunidad Conectados Concordia.

Esta mañana, sin embargo, la ex pareja de Marina y papá de sus dos hijos confirmó su deceso con un video de tres minutos que se hizo viral. “Quiero agradecer a todos quienes hicieron la cadena de oración por la salud de la madre de mi hijos, por Marina Güida. Lamentablemente se nos fue, nos dejó. Y hay que seguir adelante. No es fácil”, expresó Víctor Andrés Forni, visiblemente conmocionado.

“Primero se fue Aldana y ahora se fue Marina, así que no hay consuelo. Es un momento duro para mí porque más allá de ser su ex pareja, teníamos una muy buena relación como padres. Estoy destrozado como toda la familia completa por esta enfermedad de m.. que es el COVID-19, esta enfermedad de m… que no está dando tregua a nadie”, concluyó Forni, después de agradecer el apoyo que recibieron durante estos últimos días tan difíciles para todos ellos.