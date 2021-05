El audio revelador del ladrón de vacunas: “Tengo las dosis en la heladera”

Leonardo Alvarado fue detenido este miércoles cuando vendia vacunas de Sinopharm a cambio de cinco mil pesos. La insólita conversación con uno de los supuestos clientes.

El detenido en Berisso acusado de ser ladrón de vacunas era consciente de lo que estaba haciendo, pero no se mostraba orgulloso. En el audio que le envió a uno de los supuestos compradores justifica que robó las dosis de una posta sanitaria porque no le habían pagado: “No quiero que me agradezcas porque no soy un pendejo y no soy un boludo, yo sé que esto no se hace”, le dijo.

Leonardo Alvarado (48) fue detenido este miércoles en el Parque Cívico, donde todos los años se realiza la tradicional Fiesta del Inmigrante. El acusado era becario del Ministerio de Salud de bonaerense y trabajaba en un puesto sanitario que funciona en la sede la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Fuentes policiales indicaron que el intendente de la ciudad, Fabián Cagliardi, denunció el caso el miércoles 5 de mayo pasado, a partir de la versión de una vecina que le contó que le habían ofrecido vacunarse a cambio de cinco mil pesos.

“No sé cómo es tu nombre”, comienza diciendo Alvarado en el audio que forma parte de la investigación. “Yo te voy a decir la verdad. No quiero que me agradezcas porque no soy un pendejo y no soy un boludo, yo sé que esto no se hace, porque la vacuna es gratis”, aclara y enseguida justifica su accionar: “Nosotros estamos en un conflicto porque no nos pagan hace cuatro meses. Vamos todos los días a laburar, hacemos todo lo que tenemos que hacer, y no nos pagan. Lo hacemos por eso, no nos gusta. Es todo un tema, tampoco me quiero justificar, pero bueno, vos si querés agradecerme, bienvenido sea, pero no es lo justo, no me siento cómodo”.

Más adelante el vendedor de vacunas explica cuántas dosis tiene y hasta se ofrece a entregarlas en el lugar donde al comprador le quede más cómodo. “Bueno, después decime a qué hora te liberas, por qué zona te queda cómodo. Yo me acerco, no hay problema. Lo que si te digo es que tengo cuatro dosis porque no había más, y recién llegaron hoy. Ahora tengo cuatro, y las tengo en la heladera. Mañana, o el miércoles, ya tenés todas las dosis completas”.

De acuerdo a la investigación, el vendedor había prometido cinco vacunas por 25 mil pesos. Cuando fue a entregarlas, una comitiva de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, lo arrestó cuando estaba a punto de cobrar el dinero. En su poder, los policías secuestraron ocho ampollas de la marca Sinopharm y otros doce frasquitos vacíos que el acusado llevaba en su auto, un taxi con licencia de Berisso.

En conferencia de prensa, el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, explicó que el acusado “trabajaba como becario en la parte de logística del vacunatorio” y desmintió la excusa que brindó el acusado en el audio. “Él dice que hizo eso porque no había cobrado, pero yo tengo el comprobante de pago de su sueldo y siempre que se contratan becarios puede haber un desfase de unas semanas hasta cobrar”, dijo el funcionario.

Sobre la operatoria, Gollán reveló que todavía no está probado que sean vacunas las que ofrecía el detenido. “Lo que está investigando la Policía ahora era que aparentemente tomaba los frasquitos vacíos, los llenaba con agua y estafaba a la gente para venderlo como si fuera vacunas”, señaló.

Al momento de la detención, uno de los policías que participó del operativo le preguntó al acusado qué era lo que llevaba en una bolsita y el acusado respondió que eran “frasquitos y jeringas”, aunque aclaró: “No es el contenido original”.