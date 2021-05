Esta semana los puntanos deberán llevar unos billetes más para comprar el pan

Algunos comerciantes adelantaron que actualizan los precios entre martes y miércoles. Aseguran que se debe al incremento de la harina, levadura, margarina, entre otros.

Esta semana los puntanos deberán llevar unos billetes más para comprar pan, ya que el kilo aumentó un 10 por ciento y ronda los 140 pesos. El dato surge de un relevamiento que hizo el Diario por panaderías de la capital puntana. Los trabajadores del rubro aseguran que se debe al incremento constante de la materia prima.

El propietario del local ubicado en la esquina de Chacabuco y España, Cristian Bossio, comentó que la suba se dio primero a nivel nacional y esta semana comenzará a implementarse en San Luis. Además, resaltó que él lo hará entre este martes o miércoles. En su negocio el kilo pasará de 120 pesos a 140.

Remarcó que el resto de los productos panificados también se verán afectados, en este caso el aumento será de hasta el 20 por ciento. “La materia grasa subió un 150 por ciento, la levadura un 45 y la harina un 20”, advirtió Bossio, quien precisó que hasta hace unos días una bolsa de almidón de 50 kilos costaba 1.900 pesos y hoy le sale 2.200. Asimismo, detalló que en los últimos 15 días las ventas cayeron un 40%. La docena de facturas pasó de 350 a 400 pesos.

La misma situación se repite en la panadería ubicada en Avenida Serrana de la ciudad de La Punta. Su propietario, Ramón Herrera, manifestó que el ajuste se debe al repunte de los precios de la materia prima como la grasa, azúcar, margarina y harina. Esta última aumentó un 20 por ciento, la bolsa de 25 kilos antes costaba mil pesos y hoy la paga a 1.200.

Actualmente al kilo de pan lo ofrece a 120 y pasará a 140. Herrera aclaró que los valores no serán los mismos en todos los comercios, ya que eso depende de la estructura de cada uno de ellos. Sobre la modalidad de compra de los clientes, precisó que ya no adquieren por kilo, sino que lo hacen de manera fraccionada. En su local la docena de facturas a partir de esta semana costará 440 pesos y estaba en 360.

El encargado de un comercio ubicado en 25 de mayo e Hipólito Yrigoyen, Matías Lucero, resaltó que por el momento no han modificado los valores, pero que no descartan hacerlo pronto. En su local el kilo ronda los 110 pesos. “Esperamos ver qué sucede esta semana. No nos queremos encontrar con ninguna sorpresa”, explicó.

El presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis, Juan Calderón, resaltó que el aumento será del 10 por ciento en el pan y un 20 por ciento en el resto de los productos. Expresó que se debe a la suba de los insumos y que el precio sugerido del kilo es de 130 pesos. “En mi caso particular lo pondré a ese valor. Algunos colegas lo quieren ofrecer a otro precio. Lo que menos queremos es incrementarlo, pero no queda otra. Todo subió”, concluyó.