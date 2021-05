Una joven de 24 años con coronavirus dio a luz a su bebé y murió antes de conocerlo

Brenda estaba internada en un hospital de Mendoza y tras el nacimiento de su tercer hijo su cuadro se agravó. Era mamá de otros dos chicos, de 5 y 7 años.

Este domingo a la mañana murió Brenda Nicole Sosa, una joven de 24 años que había sido madre por tercera vez días atrás, justo antes de dar positivo en el test de coronavirus y quedar internada en un hospital de Mendoza.

Brenda estaba a 15 días de cumplir sus 25 años y era mamá de otros dos chicos, de 5 y de 7. Tras el nacimiento de su bebé, ella siguió internada por la infección y su estado se agravó en las últimas horas y finalmente murió sin llegar a conocerlo, publicó Diario Uno.

Hasta hace unos pocos días amigos y vecinos de San Martín habían organizado rifas para ayudar a la familia de Brenda con los gastos y también habían realizado varias cadenas de oración pidiendo por su recuperación. La triste noticia les llegó ayer como un golpe inesperado a través de una publicación de la cochería Salvador Milio en su página de Facebook y también en las redes se multiplicaron desde ese momento las muestras de dolor.

“Podés no creer en el virus y en la pandemia. Podés decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no podés negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios”, reflexionó un vecino de San Martín.

Y agregó: “Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Vos aunque no creas, podes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años , QEPD, compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia”.

“La comunidad educativa de la Esc.N°1-653 M.M.O.PALMIERI DE CAHIZA, recibe la triste noticia del fallecimiento de una de las mamás de nuestra institución. Todo el equipo directivo, docente y no docente, junto a las demás familias de la escuela acompañan a la alumna en este difícil momento y desea consuelo para toda su familia”, publicaron en sus redes las autoridades del colegio al que asistían los hijos de Brenda.

Coronavirus: otras 270 personas murieron y 16.350 contagios en las últimas 24 horas

Otras 270 personas murieron y 16.350 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 70.522 las víctimas fatales registradas oficialmente a nivel nacional y 3.307.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud indicó que son 5.538 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,3%% en el país y del 75,4%% en la Área Metropolitana Buenos Aires.