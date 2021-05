Nogolí: vacunaron a 250 animales en la campaña antirrábica

La actividad se desarrolló en la plaza Juan W. Gez, entre las 10 y las 12:30. El mes que viene continuarán con la tarea.

La Municipalidad de Nogolí realizó este miércoles por primera vez en el año la campaña de vacunación antirrábica y desparasitación, de forma gratuita, durante la que 250 animales, entre perros y gatos, pudieron recibir las dosis. La idea es que el próximo mes la tarea continúe debido a que muchos vecinos no pudieron llevar sus mascotas, informó la Comuna de la localidad.

La actividad se desarrolló en la plaza Juan W. Gez, entre las 10 y las 12:30, y por el panorama de pandemia de COVID-19 se realizó bajo estrictos protocolos, para evitar la propagación del coronavirus. La población se acercó con tapabocas y debió mantener el distanciamiento.

El Municipio gestionó las vacunas y contrató a una médica veterinaria para aplicarlas. “Esto surgió porque tenemos muchos perros callejeros en la localidad. Pudimos conseguir las dosis y la campaña tuvo un éxito enorme, vino mucha gente con sus animales y también aprovechamos para vacunar a los canes que viven en las calles”, precisó la intendenta, Claudia Pinelli.

Dijo que la idea es continuar los próximos meses con la campaña. “En junio seguirá para los animales que no se pudieron inmunizar ahora. Por la pandemia no queremos amontonamiento de gente, prefiero que venga menos y volver a realizarla el mes próximo, y así hasta que logremos vacunar a todas las mascotas”, detalló.

Pinelli denunció que vecinos de San Luis suelen dejar canes abandonados en Nogolí, Suyuque y Villa de la Quebrada. “Lamentablemente, las personas de la ciudad usan mucho estos lugares para venir y dejar una bolsa con una camada de perros. No puede ser que existan personas así, me parece una locura. Por eso se crían en la calle, algunos vecinos les dan de comer y a otros los adoptan. Somos un Municipio chico y no tenemos canera, y si bien podríamos instalarla, para nosotros sería un gasto muy grande”, explicó.

Becas estudiantiles

La intendenta otorgó 14 becas de transporte para jóvenes estudiantes de carreras terciarias y universitarias que deben viajar a la ciudad de San Luis y a otras localidades para asistir a clases. El aporte es mensual, de 4 mil pesos.

El Municipio comenzó a entregar el beneficio en 2019; en 2020 no lo brindó por la pandemia y este año sí, pese al panorama del coronavirus, que todavía continúa.

“La beca tiene el objetivo de incentivar a los jóvenes para que no dejen los estudios, que puedan moverse hacia la ciudad y concurran a clases. Este mes no van a hacerlo, por las restricciones, pero igual se la entregamos para que viajen a comprar sus apuntes”, describió.

Pinelli dijo que sabe que el beneficio no cubre el gasto total que tienen por mes los jóvenes para trasladarse, pero de todos modos es una asistencia importante. “Algunos deben ir todos los días y otros, dos o tres veces por semana. El pasaje es caro, cuesta 195 pesos hasta San Luis, son casi 400 ida y vuelta; es una ayuda para que sigan concurriendo a cursar”, resaltó.

Para conseguir la beca los jóvenes deben presentar un certificado de alumno regular y una fotocopia del DNI. “Los chicos que la solicitan, en su mayoría, la necesitan, porque los padres no son pudientes o se quedaron sin trabajo por la situación que estamos pasando. Quien puede no viene a pedirla”, destacó.