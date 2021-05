Después de luchar durante semanas contra el Covid-19, murió el intendente de Sampacho

Después de luchar durante semanas contra el coronavirus, este sábado se conoció el deceso del intendente de Sampacho, Flavio Juárez.

Juárez tenía 49 años y había ingresado el 25 de abril a una clínica de Río Cuarto por complicaciones en su cuadro de salud.

Desde la Municipalidad de Sampacho comunicaron la muerte. “Despedimos a un querido compañero y acompañamos a su familiares, amigos y vecinos en este doloroso momento”, detallaron en un breve comunicado.

ANÉCDOTAS

Flavio Juárez (49) era afiliado al PJ. Pero en el 2019 llegó a la intendencia con el sello del partido Fe. Le ganó al candidato radical y al de Hacemos por Córdoba. En la función pública se desempeñó como secretario de gobierno durante la gestión de Santiago Bordese y como concejal, del 2015 al 2019. Trabajó en el peaje, luego se recibió de analista de sistemas. Fue durante muchos años docente de nivel medio y terciario, en su Sampacho natal, localidad de poco más de 10 mil habitantes.

“Flavio Juárez fue un ejemplo para esa militancia que por ahí es rentada. El era de esos que la reman sin interés por un peso. Y a todos les buscaba una solución. Siempre nos acompañábamos a todos lados. Gestionábamos todos los programas para mejorar la calidad de vida de la gente. Desde guardapolvos hasta jubilaciones. Un día íbamos a la Legislatura y veo que tenía los zapatos con un hueco, así que le dí unos zapatos que habían sido de mi papá. El era tan simple. Se había convertido en mi hermano del alma”, contó Susana Tissera, su gran amiga en Río Cuarto.

La hermana de Ricardo Tissera, desaparecido por la dictadura militar en 1976 contó a La Voz: “Nunca pensé que se podía agarrar el virus. El se cuidaba mucho para no contagiar a su mamá que está con diálisis. Era hijo único. Vivía con sus padres. No tenía ninguna enfermedad preexistente. Jugaba al paddle, al fútbol, a las bochas. Uno que viene de sufrir, jamás hubiese pensado que Flavio iba a terminar de esta manera. El negro era muy querido, muy buen compañero. Me parece mentira”, lamentó.

Mercedes Novaira, secretaria de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, también lo recordó por su compromiso social: “Yo siempre le decía que era ‘el Chicharra’ de Sampacho (sobrenombre de quien fuera un carismático dirigente radical riocuartense: Miguel Abella). Trabajó con una vocación profunda de servicio, en silencio y con humildad. Se fue con la paz de haber dejado todo por los demás”.

En Sampacho todo es consternación por la muerte del joven mandatario. El intendente interino, Guillermo Pepe, estableció por decreto siete días de duelo municipal.

CONDOLENCIAS

Tras hacerse pública la noticia, dirigentes políticos del sur cordobés y referentes de la Capital expresaron sus condolencias vía redes sociales.

En lo político, en los últimos meses, Juárez estaba encolumnado con el Gobierno nacional. Tenía una excelente relación el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill.

Por eso, además de las condolencias del gobernador Juan Schiaretti y de varios funcionarios provinciales, el senador nacional Carlos Caserio y la diputada nacional Gabriela Estévez, también mostraron sus condolencias en la redes sociales.