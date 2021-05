Las razones del aislamiento total: circulación de nuevas cepas, crisis sanitaria y falta de vacunas

La Nación confirmó, a través del DNU, que hay circulación de las nuevas cepas y variantes del coronavirus. Además, advierten sobre la saturación del sistema de salud en un grupo de provincias.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el presidente Alberto Fernández que impuso el nuevo aislamiento obligatorio es escueto en cuanto a lo dispositivo, pero extenso en las argumentaciones políticas y sanitarias. Y de allí de desprenden las razones de la preocupación del propio Presidente y los gobernadores. La crisis sanitaria es aguda y además hay factores que preocupan hacia el futuro. Uno de ellos es la confirmación de la circulación comunitaria en casi todo el país de las nuevas cepas y variantes covid que son más agresivas y contagiosas como la de Manaos y del Reino Unido. Incluso en algunas regiones del país esas variantes comienzan a ser prevalentes.

La circulación de nuevas cepas, la crisis sanitaria aguda y la falta de vacunación general son las tres razones más fuertes que llevaron a decretar el cierre total, la nueva fase de aislamiento obligatorio por 9 días.

En el Gran Buenos Aires el 50% de las muestras tomadas pertenecen a las nuevas variantes “consideradas de preocupación”. En el Decreto se revela que en San Luis y las otras provincias de Cuyo también hay una fuerte incidencia de las nuevas cepas que va hasta el 30% de las muestras analizadas. Esto implica un nuevo escenario porque las variantes P1 (de Manaos) y VOC 202012/01 (del Reino Unido) tienen, según los estudios realizados hasta ahora, una mayor contagiosidad y generan enfermedad grave en una mayor cantidad de personas. La detección de las variantes nuevas se hace por muestreos: se selecciona un grupo de personas contagiadas y se realiza un análisis genómico para evaluar si se trata del virus “original” o una mutación. Ese estudio se realiza exclusivamente en Buenos Aires.

“En Argentina, se confirmó la transmisión comunitaria de nuevas variantes, entre ellas la VOC 202012/01 (identificación originaria en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), variante P.1 y P.2 (identificación originaria en Brasil)”, asegura el DNU. En el mismo plano agrega que en el AMBA más del 50% de las muestras secuenciadas correspondieron a “nuevas variantes consideradas de preocupación, y que en las regiones Noreste, Noroeste, Cuyo y Sur del país estas variantes representan entre el 20% y el 30% del total”.

Nuevas variantes y crisis

Hay otras variantes, como la de India y Sudáfrica, que también fueron detectadas. Pero aún sin circulación; sin que se hayan detectado contagios locales (hasta ahora los casos han sido de viajeros). Una variante del virus es cuando se produce un cambio en “su material genómico, alterando la secuencia de los componentes del genoma”, produciéndose una o más mutaciones. Cuando el cambio es más significativo y genera modificaciones en el “ciclo biológico” del virus (para hacerlo, por ejemplo, más agresivo o resistente), se habla de cepa nueva.

En el análisis sanitario que se hace para justificar el aislamiento hay datos que pueden generar polémica nuevamente. Es que pondera como uno de los lugares con mayores complicaciones sanitarias a un grupo de provincias.

“Las jurisdicciones con mayor ocupación promedio de camas de terapia intensiva son las Provincias de Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Formosa y Corrientes”, explica el Decreto.

En San Luis la ocupación de camas de terapia intensiva es alta, aunque, aseguran desde el Gobierno, hay aún capacidad de respuesta. La decisión de sumarse al aislamiento tiene que ver con esa saturación. En provincias como Neuquén la situación es aún más crítica: profesionales de la salud de esa provincia explicaron que hay personas que saben que van a morir sin asistencia por la falta de respiradores y personal. “Estamos aplicando el código de bioética”, explicaron a la hora de describir cómo deben “elegir” a que personas le colocan los respiradores y a quiénes no.

Hay otra razón oculta en la crisis que derivó en el confinamiento obligatorio: la falta de vacunación. Todas las vacunas aprobadas (de emergencia) previenen contra las variantes. No evitan los contagios, pero sí que las personas se enfermen de manera grave. Argentina no llegó a tiempo con una proporción de vacunados suficientes para generar inmunidad o prevenir más En el DNU se menciona que la campaña de vacunación está en marcha, pero no se ponen plazos ni metas. Justo lo contrario que pasó desde diciembre con los discursos del Presidente, donde prometió millones de dosis para llegar a marzo y abril con gran parte de la población vacunada. “Esta gestión de gobierno tiene por objetivo atravesar esta etapa de la pandemia de COVID-19 con la maximización del proceso de vacunación que ya está en marcha y, ante la detección de situaciones de urgencia y necesidad, actuar en forma oportuna, focalizada y temporaria”, argumenta el Presidente.