Denunció que le sacaron $300 mil del baúl del auto

Ocurrió en la playa de la sucursal de Aiello ubicada en Presidente Perón y Héroes de Malvinas.

Un martillero, dueño de una inmobiliaria, denunció que el viernes pasado, cuando su auto estaba en la playa de la sucursal de Aiello ubicada en Presidente Perón y Héroes de Malvinas, le robaron del baúl 300 mil pesos. Le llevaron una mochila en la que había una caja de seguridad, en la que estaba el dinero –producto del cobro de alquileres de propiedades– envuelto en recibos, detalló el denunciante. Hasta este domingo, el hombre no había tenido ninguna noticia en relación a lo que le sustrajeron y él o los posibles autores.

Contó que el hecho ocurrió a las 17:30. Dijo que es cliente de ese supermercado y que fue a hacer unas compras. A la hora cero del sábado entraría en vigencia el DNU con las nuevas restricciones por la pandemia. Por eso, estimó el hombre, el negocio –y, por ende, la playa– estaba lleno de personas. “No es habitual que ande con el dinero encima –refirió–. Por lo general, todo se hace por transferencia bancaria. Pero por esta cuestión de las nuevas medidas, les iba a llevar el dinero a los propietarios. Y una parte de la plata es mía”.

Cuando pagaba en la caja se dio cuenta que le faltaban 500 pesos. Entonces fue rápidamente hasta su auto a buscar plata. Abrió el baúl, sacó la suma que necesitaba y lo cerró.

Su rodado tiene el sistema de cierre centralizado con la llave, que él activó, aunque, según evoca ahora, no sintió el ruido. Por eso, presume que quizás alguien que ha estado a la espera de la oportunidad de robar activó un inhibidor de señal de alarma, lo que impidió que el vehículo quedara correctamente cerrado y posteriormente pudieran abrirlo sin forzamiento.

Una media hora después de salir de hacer las compras se dio cuenta de que le faltaba la mochila. Contó que regresó al comercio y que al hablar con el personal de seguridad le dijeron que la cámara que toma el sector en el que estaba su vehículo no funcionaba. “Fueron desconsiderados, no me preguntaron si estaba bien, si me habían hecho algo”, dijo. A personas que estaban en la zona vendiendo bolsas también les preguntó si habían visto algo y le respondieron que no.