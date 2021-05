Si tu trabajo te da de comer, entonces es esencial; Hubo movilizaciones en Villa Mercedes y Merlo

Las manifestaciones se sumaron a otras que se realizaron de forma simultánea en diferentes puntos del país con el epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la tarde de este martes, comerciantes, trabajadores y vecinos autoconvocados salieron a las calles de Villa Mercedes para protestar en contra de las restricciones a la circulación y del confinamiento de nueve días dispuesto por el Gobierno nacional.

Como en múltiples ciudades, se desarrolló a partir de las 16 cuando alrededor 200 personas se congregaron en la Plaza San Martín, frente a la Municipalidad.

Con banderas argentinas, carteles alusivos y cánticos, pidieron volver a sus empleos y la reapertura de actividades. En un momento, se acercaron al edificio municipal y decidieron pegar las pancartas que llevaron en la puerta de ingreso.

“Nuestros trabajos son esenciales”, “lo esencial es invisible al Gobierno”, “no me maten yo vivo de mi trabajo” y “basta de mentiras” son algunos de los mensajes que exhibieron.

Una de las consignas que también se escucharon es el retorno de las clases presenciales. “Educación presencial en escuelas y universidades ya”, solicitaron.

Otro grupo de personas se manifestó para que las ceremonias religiosas también sean consideradas esenciales: “Queremos templos abiertos para alimentar nuestro espíritu, basta de restricciones”.

Luego de entonar el Himno Nacional, se trasladaron hasta el centro de la ciudad de la Calle Angosta en caravana y a pie. Permanecieron unos momentos y regresaron por calle Pedernera.

Con un megáfono en mano, una de las manifestantes dijo que “por culpa de las autoridades nos están matando e hambre”.

“San Luis es la tercera provincia con pobreza infantil, nosotros si no trabajamos no comemos”, aseveró.

Lucía otra de las que se llegó para protestar sostuvo que “los derechos constitucionales están siendo avasallados, pisoteados”.

“Si no trabajamos no comemos. Las medidas que están tomando no sirven más que para empobrecernos. Decimos que no cerramos más, no vamos a acatar la medida porque lo necesitamos para vivir, ya no se resiste y no se aguanta más”.

También en la Villa de Merlo

En el caso de la localidad del departamento Junín, la protesta fue en la Plaza Sobremonte. Al igual que en Villa Mercedes, trabajadores, comerciantes y vecinos protestaron contra las medidas restrictivas.

Con aplausos y cánticos, dieron vueltas a la manzana para pedir la reapertura de las actividades y luego realizaron una caravana por las arterias y calles.