Villa Mercedes: suspenderán el cobro de las tasas comerciales durante tres meses

El beneficio se aplicará durante junio, julio y agosto, y está destinado a los negocios locales, sin distinción de rubro.

El Municipio anunció que suspenderá el cobro de las tasas comerciales durante tres meses. La medida comenzará a regir a partir de junio y se extenderá hasta agosto, pero además contemplará un período de mayo. La exención también alcanza al impuesto comercial de Obras Sanitarias Mercedes (OSM).

El beneficio está destinado a los comerciantes sin distinción de rubro, es decir, abarcará a quienes son considerados esenciales, como almacenes, supermercados o locales gastronómicos, y también a aquellos que tuvieron que volver a cerrar las puertas luego de las nuevas medidas sanitarias que estableció el Gobierno de la Nación para frenar el avance del virus.

Nicolás González Ferro, responsable de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Comuna, le dijo a El Diario que el equipo de la Municipalidad está “trabajando para definir la instrumentación legal para poder ponerlo en práctica la semana que viene”, y aclaró: “Igualmente, los contribuyentes van a percibir esta exención en julio, porque la boleta de junio se presenta en ese mes, y así sucesivamente con el resto de los períodos. Por otro lado, el Municipio está evaluando que la medida llegue al mayor porcentaje del sector”, sostuvo.

Asimismo, el no cobro de estos impuestos se aplicará para la última semana de mayo, período en el que un gran porcentaje de locales tuvo que frenar la presencialidad debido al aumento de contagios. En ese caso, quienes ya pagaron deben acercarse al edificio comunal ubicado sobre la avenida Mitre para solicitar el descuento; antes deberán sacar un turno en la página oficial. O si por algún inconveniente no tienen la posibilidad de asistir, pueden tramitar el reembolso por las oficinas virtuales. “Se pensó en incluir estos últimos cuatro o cinco días porque antes de que se emitiera el impuesto no sabíamos que se iban a tomar estas nuevas medidas desde Nación. En el caso de que haya personas que no puedan abonar este mes, se les descontará esa diferencia en la boleta de septiembre”, indicó el secretario de Economía y Finanzas.

La medida se suma al paquete de beneficios que el Ejecutivo anunció hace unas cuatro semanas y que también estaba destinado a los vendedores y las vendedoras de la ciudad. “En mayo hubo más de mil actividades que pudieron acceder a la tasa 0 y hubo más de 500 locales que se adhirieron al nuevo Plan ‘Activar Comercio’, que traía beneficios de hasta un 75 por ciento en la tasa comercial, de servicios y de OSM. Es decir que además de esas medidas se va a adicionar esta exención total”, sostuvo. “También se mantiene la adhesión al débito para aquellas boletas que siguen llegando como el ABL, en las que hay hasta un 20 por ciento de descuento”, recordó González Ferro.

“Sabemos que esta segunda ola es complicada y creemos que significa un alivio para la comunidad. Si bien esto quiere decir que no vamos a tener ingresos, lo que plantea el intendente es que eso que no va directo a la recaudación municipal, puede volver al consumo local”, comentó.