La carne subió otro 10% y esta semana habría faltante

Las carnicerías fueron advertidas por sus proveedores de que hay serias dificultades para el abastecimiento.

Si hay algo que no da tregua en la Argentina, además de la pandemia de coronavirus, son los aumentos de precios. En este caso, la carne vacuna tuvo el segundo incremento en lo que va del mes. Las grandes cadenas de carnicerías con sede en San Luis aseguran que la suba fue del 10% aproximadamente y que los proveedores garantizaron abastecimiento nada más que hasta el próximo martes.

La huelga del campo en protesta para que el gobierno nacional libere las exportaciones de carne repercute gravemente en el ámbito comercial. El paro del sector ganadero está provocando un desabastecimiento en los frigoríficos, por lo tanto, en las carnicerías de a poco también empieza a escasear el producto.

“Durante la semana ya se hizo difícil conseguir, por ahora el distribuidor principal garantizó el producto hasta el martes, pero vemos un panorama desolador en el que no podemos estipular nada, simplemente estamos viviendo el día a día”, contó Sebastián Rivas, propietario de una importante cadena del rubro en la provincia. A su vez, detalló que las ventas han ido disminuyendo en estas últimas tres semanas.

Las distintas fuentes consultadas en el ambiente de la comercialización de carne vacuna aseguraron que la segunda suba del mes, registrada en la última semana, fue del 10% aproximadamente.

El precio de este alimento aumentó más del 70% en el último año y sobrepasa la inflación.

“El incremento, por corte, fue de 23 pesos más o menos, esto nos marca un porcentaje mayor al de principio de mes y es constante, nos vimos obligados a aumentar también, ya que el frigorífico pone incrementos de manera semanal”, dijo Mariel, encargada de una carnicería en la zona sur de la ciudad.

Asimismo, aseveró que los distribuidores principales están siendo selectivos a la hora de las ventas. “Están abasteciendo a las carnicerías más grandes actualmente, y a quienes encargan menor volumen ya les dijeron que no les van a vender directamente porque no hay producto. En nuestro caso ya estamos guardando mercadería, al menos lo más vendido que es blanda y asado, teniendo en cuenta que nos aseguraron que el jueves el proveedor de Santa Fe no nos venderá”, remarcó la encargada.

Por su parte, Ángel “Cacho” Soria, representante de la Federación de Almaceneros, comentó que tras el cierre de las exportaciones los frigoríficos aplicaron el aumento y los rumores de que habría una respuesta por parte de Nación no se han confirmado por ahora, al contrario, lo ven como algo muy lejano.

Con bronca e impotencia, los comerciantes minoristas de carne se mostraron en desacuerdo con la medida nacional que prohíbe la exportación, aunque la mayor preocupación pasa por el desabastecimiento interno. Además, las noticias que llegan del campo no son alentadoras: hace algunas horas, la Mesa de Enlace optó por extender el paro de todas las categorías de hacienda vacuna hasta el miércoles 2 de junio, ante la falta de respuesta del Gobierno a la demanda de levantar el cierre de las exportaciones por 30 días. Así lo definieron los presidentes de las entidades rurales en una reunión virtual.

Desde que comenzó la huelga, al Mercado de Liniers no ingresaron animales, y según aseguran, el acatamiento por parte de los productores ha sido total.

En un panorama que parece estar lejos del acuerdo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicó en sus redes sociales emoticones de muchos tractores, haciendo alusión a que podría llegar un “tractorazo” en forma de protesta en las rutas nacionales.

San Luis no quedó exenta de la problemática entre el campo y el gobierno nacional, que termina desencadenando una crisis en la comercialización interna. En el rubro hablan de que, de seguir todo igual durante los próximos días, puede haber otra suba debida a la escasez del producto.