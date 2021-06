Con público en las tribunas, Argentina rinde un duro examen en Colombia por eliminatorias

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio “Metropolitano Roberto Meléndez” de Barranquilla.

La Selección argentina tendrá hoy un duro examen como visitante de Colombia, para no perderle pisada al líder Brasil por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el cual será el primero en contar con la presencia del público en medio de la pandemia de coronavirus.

El encuentro se jugará a partir de las 20 (hora argentina) en el estadio “Metropolitano Roberto Meléndez” de Barranquilla, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, y será televisado en directo por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports.

Al partido podrán asistir diez mil simpatizantes que es el 25 por ciento permitido por las autoridades colombianas y la policía de Barranquilla destinará 4.500 agentes para llevar a adelante la seguridad.

El operativo es como consecuencia de la grave crisis social que atraviesa el país “cafetero”, con protestas en las calles contra las decisiones impositivas del Gobierno de Iván Duque, que motivaron entre otras cuestiones, la baja como sede de la Copa América, que empieza el próximo domingo en Brasil.

La Selección argentina tiene 11 puntos y buscará la victoria para no alejarse de Brasil, el único puntero de la tabla con 15 unidades, mientras que Colombia suma siete e intentará quedarse con el triunfo para ubicarse tercero.

Scaloni no tendrá a Armani y haría cuatro variantes

El elenco nacional viene de igualar 1 a 1 como local frente a Chile y el entrenador Lionel Scaloni no tendrá disponible al arquero Franco Armani, quien no pudo viajar porque volvió a dar positivo en el test PCR de coronavirus.

Armani se contagió de coronavirus durante el brote de la enfermedad en el plantel de River que comenzó el pasado 15 de mayo y, a pesar de tener el alta epidemiológica y los controles médicos con resultados satisfactorios, el PCR sigue siendo positivo.

Por su lado, el defensor Gonzalo Montiel, quien había vivido una situación similar a la de Armani, dio negativo en su último test de coronavirus y sería uno de los jugadores que ingresará al once titular.

Tomando como referencia el equipo que empató frente a Chile, Scaloni haría cuatro cambios, uno de ellos sería la entrada de Montiel por Juan Foyth, mientras que Nicolás Otamendi ingresará por Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña por Lucas Ocampos y Giovani Lo Celso por Ángel Di María.

Wilmar Barrios estaría desde el arranque

Colombia venció como visitante a Perú por 3 a 0 en la jornada pasada y el técnico Reinaldo Rueda analiza la posibilidad de realizar al menos una variante en el equipo titular que recibirá a la Selección argentina.

Si bien aún no lo dio a conocer, Rueda colocaría desde el inicio al ex mediocampista de Boca Wilmar Barrios, aunque no está definido por quién ingresaría.

Rueda probó primero a Barrios en lugar de Luis Muriel, uno de los dos delanteros que fue de la partida en Lima, mientras que luego el que dejó su lugar fue Gustavo Cuéllar para que juegue Barrios.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios o Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe, Luis Díaz; Luis Fernando Muriel o Wilmar Barrios y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.