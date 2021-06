Fue enjuiciado por un homicidio, estuvo preso por robo y ahora cayó por otro

Hugo Lucero Arias dejó el penal hace un par de meses, comentó la Policía. Anoche volvió al servicio penitenciario por robar dos celulares de una casa en el pasaje Chile.

Hugo Adán Lucero Arias no escarmienta. En 2013 zafó de una condena por el homicidio de un vecino del barrio Rawson, ocurrido en 2008. Fue juzgado junto a otros tres jóvenes y fue beneficiado por el beneficio de la duda, aunque ese susto no lo alejó de la delincuencia. Este jueves la Policía comentó que dejó el penal hace unos meses, por una causa no precisada, pero anoche regresó a la instalación carcelaria tras ser detenido por el robo de dos teléfonos celulares.

Lucero Arias, de 33 años, fue detenido el viernes de la semana pasada a la noche luego de que una vecina del pasaje Chile, a metros de Ejército de los Andes, denunciara al 911 que un hombre rondaba el techo de su vivienda.

La mujer no había notado que, al ver al sospechoso, éste ya había ingresado al sector de la cocina, de dónde se llevó dos teléfonos móviles, uno roto.

Los efectivos del Comando Radioeléctrico que acudieron al llamado, pasadas las 21, se toparon con un testigo que señaló hacia dónde había escapado el sospechoso, de a pie, por lo que fue detenido en las inmediaciones.

La causa fue investigada por efectivos de la Comisaría 6ª y recayó en el juzgado Penal 1, cuyo titular, Juan Manuel Montiveros Chada, dispuso este miércoles el procesamiento con prisión preventiva de Lucero Arias por el delito de “robo calificado por escalamiento”.