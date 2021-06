Juzgan a dos efectivos policiales por “truchar” un acta de allanamiento

Intervinieron en la investigación por el asalto en la estancia “Rama”, ocurrido en 2012. Los señalan por haber falsificado firmas de testigos.

Los agentes Karina Eliana Montañés y Domingo Bustos comenzaron a ser juzgados este miércoles en la Cámara Penal 2 de San Luis por “Falsificación de documento público”, en perjuicio de la sociedad. Al comenzar el debate, el defensor de Cámara Esteban Sala, quien representa a la mujer, solicitó que se haga un juicio abreviado, dado que ella se hizo responsable del delito por el que está acusada y acepta la calificación legal del hecho.

Ambos son investigados por falsificar las firmas de testigos en un acta de allanamiento por la causa que se abrió por el asalto en la estancia “Rama”, de Juan Carlos Marini. Ese hecho, que fue calificado como “Robo calificado en despoblado y en banda con uso de arma de fuego/privación ilegítima de la libertad”, sucedió en 2012 en La Carolina. En esa fecha, ambos policías eran parte del Departamento de Investigaciones y estuvieron a cargo de procedimientos.

Al principio del debate se leyó la requisitoria fiscal de elevación a juicio, donde la fiscal Sonia Fernández solicitó la pena de 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos en el caso de Montañés, y tres años de prisión para Bustos.

Sala señaló que ya han pasado más de ocho años del hecho y que su defendida reconoce su participación, por lo que considera que no existen motivos para iniciar el debate. Resaltó que la imputada acepta que se mantenga la calificación legal, pero él solicitó que sea condenada con la pena mínima para ese delito, es decir un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Ante el planteo, el fiscal de Cámara 2, Fernando Rodríguez, refirió que Bustos, el coimputado, debía pronunciarse sobre el consentimiento o no a lo solicitado por el defensor de Cámara, dado que ante su oposición era imposible avanzar. Y dijo que adhería a lo solicitado por la defensa de Montañés.

Por su parte, la fiscal de Estado, Velia Guil, señaló que como se trata de miembros de la Policía, la opción de juicio abreviado no correspondería, pero que en este caso sí lo contemplaría ya que ha transcurrido mucho tiempo desde que sucedió el hecho, “sin perjuicio de que es grave la cuestión en la que han incurrido estos funcionarios policiales”.

Luego, el presidente de Cámara, Hugo Saá Petrino, le dio la palabra a Montañés, quien en 2015 se retiró de manera obligatoria de la fuerza. La imputada aceptó su participación en el hecho y aseguró estar de acuerdo con la calificación legal impuesta.

Al finalizar, Fernando De Viana, vocal del tribunal, solicitó pasar a un cuarto intermedio para poder debatir sobre la admisibilidad del planteo del defensor de Cámara. Al regreso le dieron la palabra a Marcos Juárez, quien junto a Natalia Sarmiento representa a Bustos. El letrado resaltó que la ley indica que si se llega a juicio abreviado es porque todos los imputados asumen su responsabilidad frente al hecho investigado y que este no sería el caso de su representado, que intenta demostrar su inocencia.

Juárez prestó conformidad para el juicio abreviado para Montañés, siempre y cuando eso no implique que Bustos deba reconocer su autoría en el hecho y pueda tener derecho de demostrar que no es culpable. El tribunal tiene 10 días hábiles para responder si hace lugar o no al pedido de Sala y continuar luego con el juicio contra Bustos.