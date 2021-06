Buscando a Guadalupe: “Para irse tuvo que ser con alguien que conoce, porque es miedosa”

Georgina, la hermana de la mamá de la nena que buscan desde el lunes por la noche contó cómo fueron los minutos previos a la desaparición.

Guadalupe Belén Lucero tiene 5 años, y lleva más de 20 horas desaparecida. Este lunes fue hasta el barrio 544 Viviendas, junto a su mamá, para saludar a su madrina y tía Georgina, que cumplía años.

Nadie nunca podía imaginarse las horas de desesperación que vendrían en plena reunión familiar.

Esta mañana en la puerta de la casa 5 de la manzana “H”, Georgina volvió a tomar fuerzas y respondió las preguntas de los periodistas. Las horas previas también se sometió a los interrogantes de los policías que llegaron a la propiedad en búsqueda de datos que permitan llegar a la nena.

“Era mi cumpleaños, ellos vinieron a saludarme”, dijo la tía para iniciar el relato de todo lo que vino después. Su casa (donde viven sus padres) se llenó de sus sobrinos, todos menores, y esos eran sus invitados.

Cuando terminaron la chocolatada toda la familia se tomó una fotografía: 20 minutos después Guada desapareció.

“Los chicos querían ir a jugar. Mi hermana le puso la campera y salieron. A los pocos minutos entra la primita y dice que Guada no estaba. Me pareció raro y lo primero que pensé es que se había escondido, pero no estaba por ningún lado. Nadie sabía dónde estaba”, comentó.

También dijo que su sobrinita es “miedosa” y que nunca se iría sola. “Para irse de este modo tuvo que ser con alguien que conozca. Ella no se va a ir con un hombre ni nada que no conozca”, remarcó.