Desesperación: “Guadalupe lleva 24 horas desaparecida y nadie sabe dónde está”

La familia no tiene “ningún dato” de la nena que desapareció en un abrir y cerrar de ojos el lunes cerca de las 19:30. A lo largo de todo el día se repitieron rastrillajes en descampados y se hicieron allanamientos. Incertidumbre y mucha angustia en lo único que se siente por ahora.

La Policía dijo bien temprano que no “descarta ninguna hipótesis”, pero hasta el momento no hay claridad en la investigación, y la nena no aparece. La desesperación de los familiares es que “nadie les dice nada”, y por la tarde comenzaron a reclamar la presencia de las autoridades.

La sospecha más grande es que a Guadalupe se la llevaron de la puerta de la casa donde jugaba con Ema, su primita de 3 años. Y habría al menos dos testigos que podrían avalar lo que la nena dijo cuando le preguntaron dónde se había ido. “A Lupe se la habría llevado una mujer vestida de negro”, dijo por la tarde Silvia, la abuela de niña de 5 años que todo San Luis busca.

“No sabemos nada, no hay pistas. Nadie nos dice nada”, repiten por estas horas todos los parientes que toman fuerza y hablan con la prensa.

Cuando el lunes por la tarde Guadalupe no aparecía, cientos de vecinos se atoconvocaron en una búsqueda que un día después no tiene resultados. Cerca de la medianoche la Policía dispuso de rastrillajes y el trabajo de perros especializados en rastros de personas, los cuales se extendieron hasta la madrugada. Lo mismo repitieron en la mañana de hoy, en las mismas zonas. Luego el juez Ariel Parrillis dispuso allanamientos en todos los domicilios de la zona.

En medio de la angustia, en horas de la tarde los habitantes de la zona cortaron la Autopista de las Serranías Puntanas y reclamaron que las autoridades encuentren a la pequeña, que revisen los vehículos.