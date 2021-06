La mamá de Guadalupe: “Llevo diez días esperando una respuesta de la Policía”

Este jueves al mediodía Yamila Cialone junto a su hermana habló con la prensa desde el lugar en el que desapareció la menor. Sostuvieron que la voz que escucharon en el llamado es de Guadalupe.

Hace diez días que la familia de Guadalupe Lucero no tiene noticias y la incertidumbre por saber dónde está la menor mantiene en alerta a todo el país. Cerca del mediodía, Yamila Cioalone junto a su hermana Georgina hablaron con los medios de comunicación sobre la angustia que atraviesan día tras día.

La madre de la pequeña sostuvo que cuando notificó sobre el llamado que recibió con una voz similar a la de Guadalupe, “llamaron a la ambulancia, la doparon y la trataron de loca”.

“El juez nunca me llamó y cuando lo vi por última vez me dijo que la respuesta que yo iba a buscar él no la tenía”, precisó la madre.

“Llevo diez días esperando una respuesta de la Policía, llevo diez día sin saber nada de Guadalupe”, reclamó la progenitora.

Por su parte, la tía y madrina de la niña relató que las llamadas que recibieron “amenazaban con la vida de Guada” y “decían cosas horribles”.

En este sentido, contó que su hermana tiene una aplicación la cual graba los llamados y que no cesan de escuchar el audio una y otra vez.

“Para nosotros es la voz de mi sobrina, pero no se siente bien pareciera que estuviera dopada. Es espantoso todo esto porque sabemos que es ella, pero no está bien”, manifestó Georgina.

Entre llantos, explicó que en el llamado oyeron que una nena decía “mami vení”.

Luego de hablar con la prensa, la madre y abuela se presentaron junto a su abogado en el Poder Judicial y se encuentran en una audiencia con el juez Ariel Parrillis.