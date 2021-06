Vuelven a buscar a Guadalupe en El Trapiche y se extienden a Virorco

El operativo de este sábado terminará de peinar zonas que comenzaron a ser revisadas ayer. También trabajarán en descampados y barrios adyacentes a la “zona cero”.

La mañana de este sábado la Policía de San Luis y miembros de numerosas fuerzas de seguridad nacionales y de otras provincias retomaron la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que lleva 12 días desaparecida. Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales, dijo que el operativo central se desarrollará en Virorco y El Trapiche, localidad que comenzaron a rastrillar este viernes. Otra fracción, integrada por las unidades que trabajan con perros rastreadores, continuarán buscando pistas en los descampados y poblaciones adyacentes al barrio 544 Viviendas, considerada la “zona cero” de búsqueda.

Los cerca de 400 efectivos abocados a los rastrillajes volvieron a partir desde las caballerizas de la Policía Montada. Pasadas las 9:30, Chacón dio el informe habitual a la prensa y repasó las tareas llevadas a cabo este viernes, como la inspección de un campo en el paraje Árbol Solo y dos allanamientos en la capital, uno en la casa de Yamila Cialone, mamá de la niña.

Eric Lucero, el papá, opinó este viernes que “la realidad es que, por más que se haya trabajado, no hay una respuesta concreta. No hay nada, lo que quiero es que se la busque y se la encuentre a Guadalupe. Todas las pistas se pasaron al Juzgado y todo eso se corroboró, se investigó”. “No tengo idea (de por qué desapareció, qué pasó). Lo único que sé es que alguien se llevó a mi hija. Hace 11 días que la estamos buscando y la queremos encontrar. Agradezco a la gente, que se sintió identificada. Guadalupe es una nena que transmite mucho cariño, y la gente lo vio así. La gente ama a Guadalupe como si fuera una más de la familia. No sé si Guadalupe estará bien, si comerá, si está pasando frío. La cabeza te maquina y lamentablemente, al no tener información, te trabaja peor. Estás en la nada, sin una pista, sin un indicio de dónde está Guadalupe, y eso te pone peor, te consume, te come por dentro”, refirió el joven, que siente que su hija está “cerca, en San Luis”, aunque no descarta que puedan haberla sacado de la provincia.