San Luis: desde el lunes los mayores de 60 podrán vacunarse sin turno

Es tanto para quienes no se hayan anotado como para quienes puedan haber perdido su turno. Solo deberán asistir con su DNI a los centros de vacunación habilitados.

“Todas las personas que habiten el territorio de San Luis, mayores de 60 años, van a poder concurrir a los centros de vacunación y, solo presentando el DNI, los van a vacunar”. Así lo informó la titular de la cartera sanitaria, quien explicó que esta iniciativa está destinada a aquellos adultos mayores que no han sido vacunados anteriormente, es decir, los que tienen que recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Los interesados deberán acercarse a los centros de vacunación, con el DNI, en el horario del operativo de vacunación, que será previamente informado por los medios oficiales del Gobierno provincial.

“Es para todas aquellas personas que por algún motivo no se han inscripto o que no pudieron concurrir oportunamente, ya sea porque no habían leído el mensaje o porque no querían vacunarse y ahora sí”, comentó Sosa Araujo, y agregó: “Queremos que todos los mayores de 60 sean vacunados porque son personas de riesgo”.